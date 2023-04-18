TCG Anadolu coşkusu

Neslihan Önder

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan’da giren Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’nda vatandaşları ağırladı. İçinde, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı TCG Anadolu, demir attığı Sarayburnu Limanı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda vatandaş, gemiyi gezmek için liman girişinde sıraya girdi. Vatandaşların ilgisi nedeniyle liman girişinde yoğunluk oluştu. Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. TCG Anadolu’nun gurur kaynağı olduğunu dile getiren ziyaretçiler, Türk donanmasına yeni ve daha iyi gemilerin inşa edileceğine inandıklarını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GURURU

Uzun süredir geminin ziyarete açılmasını beklediğini söyleyen Muhammet Ali Aslantürk (13), “Ülkemle gurur duydum. İçeri girdiğimde, oradaki mekanizmaları görmek istiyorum.” dedi. Süleyman Güvenir (57) ise “Kılıçdaroğlu etrafındakileri de toplayıp gelip baksın, görsünler burayı. Anlatılmaz, görmek lazım, gurur duyuyorum. Türkiye için kim bir çivi çakıyorsa Allah razı olsun, kim de hainlik yapıyorsa bu ülkede yaşamasın.” ifadelerini kullandı. TCG Anadolu’nun Türkiye’nin gururu olduğunu belirten Birgül Keskin “Türkiye’nin gururunu, bir icadımızın bitmiş halini görmeye geldim. Savaşlarda başka bir ülkeye ihtiyacımız olmayacak. Bundan sonra uçaklarımızı, füzelerimizi Türk mühendislerimizle yapacağız inşallah. Mühendislerimize, askerimize, polisimize minnettarız, gurur duyuyoruz.” dedi.

HERKES GELSİN GÖRSÜN

Duygularını anlatan Yıldıray İpek, “Milli savunma alanında attığımız adımlar, dünyanın korkulu rüyası oldu. Gelsin, görsünler” diye konuştu. Muhammet İkbal Öztek (40) ise “Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Sözün bittiği yer. SİHA, TB3, Kızılelma’yı görünce göğsüm kabardı. O kadar gurur duydum. Patates soğancılar gelip görsünler. Bir bakıyoruz metro yapılıyor, bir bakıyoruz uydu fırlatılıyor, bir bakıyoruz hastane yapılıyor. Biz Erdoğan’ın hizmetlerine yetişemiyoruz.” şeklinde konuştu. Konya’dan gelen Nusret Gür de “Bu eser, devlet ve milletin kaynaşmasının bir ürünüdür. Bir arada olduğumuz sürece çok şey başarırız.” dedi. Gemi, 18-23 Nisan tarihlerinde de 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Milli gururlarımız Boğaz'a karşı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde düzenlenen törenle donanmanın hizmetine girdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TCG Anadolu'nun güvertesindeki KIZILELMA ve Bayraktar TB3'ün fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya hesabından, eşi Sümeyye Bayraktar ve çocuğu ile paylaşım yapan Bayraktar,

TCG-Anadolu'nun güvertesinde, İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3'ü milletimizle buluşmaya hazırlandığını belirtti. Bayraktar açıklamasına, '”Ayasofya’nın kapısında ilk nöbetinde; Sultan Ahmet'e, Süleymaniye'ye, Topkapı Sarayı'na ve Galata Kulesi’ne selam duran ülkemizin ilk uçak/siha gemisi TCG-Anadolu'nun güvertesinde; Bayraktar KIZILELMA ve BayraktarTB3'ü milletimizle buluşmaya hazırladık.” notunu düştü.











