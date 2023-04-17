TCG Anadolu gövde gösterisine hazırlanıyor: Karadeniz'i turlayacak

Akar, "Artık hafif silahlarımızı, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi, helikopterlerimizi yerli ve milli imkanlarımızla yapıyoruz, İHA/SİHA/TİHA'larımız var. Biz yıllarca parasını verdiğimiz halde yurt dışından SİHA alamadık. Şu anda bunları yapıyor ve ihraç ediyoruz. Savunma sanayisindeki başarılı faaliyetlerimiz devam ediyor." Bunların örneklerinden birinin de TCG Anadolu olduğunu vurgulayan Akar, hem kriz hem barış dönemlerinde Türkiye'yle dost ve kardeş ülkeler için büyük bir güç olan TCG Anadolu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini hatırlattı.