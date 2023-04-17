TCG Anadolu gövde gösterisine hazırlanıyor: Karadeniz'i turlayacak

TCG Anadolu Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı.
İlk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine alındı. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkın ziyaretine açılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle yerli ve milli savunma sanayiinde sağlanan başarıya dikkati çekti.
'Savunma sanayisindeki başarılı faaliyetlerimiz devam ediyor'
Akar, "Artık hafif silahlarımızı, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi, helikopterlerimizi yerli ve milli imkanlarımızla yapıyoruz, İHA/SİHA/TİHA'larımız var. Biz yıllarca parasını verdiğimiz halde yurt dışından SİHA alamadık. Şu anda bunları yapıyor ve ihraç ediyoruz. Savunma sanayisindeki başarılı faaliyetlerimiz devam ediyor." Bunların örneklerinden birinin de TCG Anadolu olduğunu vurgulayan Akar, hem kriz hem barış dönemlerinde Türkiye'yle dost ve kardeş ülkeler için büyük bir güç olan TCG Anadolu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini hatırlattı.
'Karadeniz'e doğru bir seyir yapacak'
TCG Anadolu'nun 17-23 Nisan tarihlerinde İstanbul Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılacağını dile getiren Akar, "İsteyenler TCG Anadolu'yu gezip görebilecek. Sonrasında ise Hava Kuvvetlerimiz destekli Karadeniz'e doğru bir seyir yapacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak." dedi.