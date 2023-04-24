TCG Anadolu’nun ihtişamı ve gurur

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi yaparak halkı selamladı. Sarayburnu Limanı'nda toplanan vatandaşlar, Boğaz geçişi için limandan ayrılan TCG Anadolu'yu alkışlarla uğurladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın “Avara” komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan gemiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklarla helikopterler de eşlik etti. Diğer gemiler tarafından çalınan düdüklerle selamlanan TCG Anadolu, Boğaz’ın iki yakasında toplanan vatandaşlar tarafından ilgiyle izledi. Karadeniz’e geçen gemiye, Boğaz’da zaman zaman yunusların eşlik etmesi de renkli görüntüler oluşturdu. Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.

En büyük hayalim

Geçişin ardından, Milli Savunma Bakanı Akar ile telefonda görüntülü görüşen Erdoğan, TCG Anadolu personeline hitap etti. Yüzde 20’lerde devraldıkları savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranını yüzde 80’lere çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, bundan sonra doğal afet yardım ve barışı destekleme görevleri gibi çok daha önemli görevlerinin olduğunu söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: “İnşallah 14 Mayıs’tan sonra

bu süreci çok daha kararlı bir şekilde işleteceğiz. Gönlümdeki en büyük hayal şu andaki TCG Anadolu’ydu.”

İHTİŞAM VE GURUR

“Ama şimdi istiyorum ki süratle TCG Anadolu'nun bir üst basamağını inşallah gerçekleştirelim. Bunu gerçekleştirmek için bir yeni adım, bu konularda İspanyollarla, İngilizlerle görüşmelerim oldu. Bu görüşmeler neticesinde her iki taraftan da çok olumlu cevaplar aldık. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.” Sosyal medyada da bu anlara dair bir fotoğraf paylaşan Erdoğan, “İhtişam, gurur” diye yazdı.

23 Nisan kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, deprem bölgesinden gelerek İstanbul'da eğitim öğretim hayatına devam eden çocukları kabul etti. Misafirleriyle tek tek selamlaşan Erdoğan, koltuğunu ise Hatay Kırıkhan'dan gelerek İstanbul'da öğrencilik hayatına devam eden 5. sınıf öğrencisi Akif Uçar'a bıraktı. Erdoğan ve çocuklar temsili bir Kabine Toplantısı yaptı.

TÜRKİYE YÜZYILI İLE TAÇLANDIRACAĞIZ

21 yıldır gece gündüz çalıştıklarını, ülkeyi getirdikleri seviyeyi Tükiye Yüzyılı'yla taçlandırmak istediklerini belirten Erdoğan, bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içinde olduklarını anlattı. Erdoğan, devletin ve milletin depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak, “Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz. Ama geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacağız. Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine, vefamızı, cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

KENDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRİN

Çocuklara seslenen Erdoğan, “Sizlerden milletimizin size olan güvenini, bilimin ve değerlerimizin ışığında kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

İzmir’den farklı mesaj vereceğiz

Mavi Vatan'ın bekçisi TCG Anadolu'yu Sarayburnu'ndan Karadeniz'e uğurladıklarını hatırlatan Erdoğan “Son 1 hafta, 10 günde TCG Anadolu uçak gemimizi nereye uğurlayacağız, biliyor musunuz? İzmir'e. Şöyle 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. Ne anlama geliyor, herhalde anladınız değil mi? Fazla teferruatına girmeyeyim. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla” dedi.

Faizi daha da düşüreceğiz

Şu anda enflasyonda bir sıkıntı olduğunu ama faizi 8,5’e düşürdüklerini, daha da düşüreceklerini söyleyen Erdoğan, “Geçmişte bunu yaptık. Geçmişte yaptığımıza göre bugün de yaparız, yarın da yapacağız. Bunları söylerken günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen ekonomideki sıkıntıları da unutmadık. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz. Fahiş artışlar da oldu ama biz bunlara karşı da gereken tedbirleri alıyoruz, alacağız. Ve şunu çok açık, net söylüyorum: 14 Mayıs’tan sonra özellikle gıdada, bu çeşitli gıdalar olabilir, her türlü yanlış yola gidenlere yapacağımız yasal düzenlemelerle onlara da gereken dersi vereceğiz” ifadelerini kullandı.







