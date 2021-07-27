​TCG Bayraktar nefes kesti

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personelinin, TCG Bayraktar gemisinden çıkarak, ‘Mavi Vatan’da yaptıkları tatbikat nefes kesti. Hem karada, hem denizde görev yapabilen amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere TCG Bayraktar gemisindeki eğitimlerle hazırlanıyor.

Milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’ın içi ilk kez görüntülendi. Mavi Vatan’ın savunucularından biri olan, TCG Bayraktar, 20 tank taşıyabiliyor.

Her türlü koşulda başarıya ulaşacak şekilde yetiştirilen amfibi deniz piyadeleri, TCG Bayraktar gemisinin yetenek ve donanımıyla hem zorlu görevlere hazırlanıyor, hem de 7 gün 24 saat gemi ekibiyle eli tetikte hazır bekliyor. Eğitimlerde fiziki ve askeri yeteneklerle donatılan amfibi deniz piyadeleri, kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor.