Ekonomi TCG Bayraktar nefes kesti
SAVUNMA SANAYİ

TCG Bayraktar nefes kesti

Deniz piyadelerinin TCG Bayraktar gemisinden çıkarak, ‘Mavi Vatan’da yaptıkları tatbikat nefes kesti. Amfibi deniz piyadeleri, 7 gün 24 saat gemi ekibiyle eli tetikte hazır bekliyor. 20 tank taşıyabilen ve helikopter harekatı yapabilen TCG Bayraktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için korumaya sahip.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TCG Bayraktar nefes kesti
Fotoğraf: Arşiv

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personelinin, TCG Bayraktar gemisinden çıkarak, ‘Mavi Vatan’da yaptıkları tatbikat nefes kesti. Hem karada, hem denizde görev yapabilen amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere TCG Bayraktar gemisindeki eğitimlerle hazırlanıyor.

Milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’ın içi ilk kez görüntülendi. Mavi Vatan’ın savunucularından biri olan, TCG Bayraktar, 20 tank taşıyabiliyor.
Milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’ın içi ilk kez görüntülendi. Mavi Vatan’ın savunucularından biri olan, TCG Bayraktar, 20 tank taşıyabiliyor.

Her türlü koşulda başarıya ulaşacak şekilde yetiştirilen amfibi deniz piyadeleri, TCG Bayraktar gemisinin yetenek ve donanımıyla hem zorlu görevlere hazırlanıyor, hem de 7 gün 24 saat gemi ekibiyle eli tetikte hazır bekliyor. Eğitimlerde fiziki ve askeri yeteneklerle donatılan amfibi deniz piyadeleri, kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor.

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