TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu.
Karahan enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını ve enflasyonu düşürmek için adım atmaya hazır olduklarını söyledi.
Karahan sözlerine şöyle devam etti:
"Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkındayız ve enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Enflasyonda uzun vadeli hedefimiz yüzde 5. Biz para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız".
Büyüme beklentisine dair Karahan, "Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir. Bizim şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacaktır." yorumunu yaptı.
KAMUDA TASARRUF PAKETİ
Karahan son açıklanan Kamuda Tasarruf Paketi'nin enflasyon konusunda kendilerine yardımcı olacağını söyledi.