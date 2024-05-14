TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varılmış olduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ''Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz." dedi.