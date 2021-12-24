Ekonomi TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Kur çok hızlı inerse döviz alımına başlanabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse döviz alımına başlanabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda Merkez Bankası'nın döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi. Kavcıoğlu, alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse döviz alımına başlanabilir
Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB'nin döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.

"REZERVLER BU İŞİN SİGORTASI OLACAK"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist ve akademisyenlerle buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler, tüm güçlerini ve imkanlarını ekonomi alanına yöneltmiştir. Maalesef içimizde de bu kirli senaryoya figüranlık yapmaya gönüllü epeyce bir siyasetçi, akademisyen, medya mensubu çıkmıştır. Ama önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ve tarihi ki bu risklerin hepsini de göze almaya değdiğine inanıyoruz.' dedi.
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