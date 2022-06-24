Ekonomi TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu TİM ziyareti sonrası konuştu Hedefli ve selektif kredi bizim olmazsa olmazımız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu TİM ziyareti sonrası konuştu: Hedefli ve selektif kredi bizim olmazsa olmazımız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Hedefli ve selektif kredi bizim olmazsa olmazımız. Yeni ekonomik programımız içerisinde ihracatı artırmak ve cari dengenin sağlanması noktasında hedefli kredilerimizi inşallah iyi bir şekilde ihracatçılarımız kanalıyla kullandırmaya devam edeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi AA
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu TİM ziyareti sonrası konuştu: Hedefli ve selektif kredi bizim olmazsa olmazımız
Şahap Kavcıoğlu

Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçı temsilcileri ile TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı olarak yaklaşık 4 saat süren toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, "İyi şeyler yapıyoruz. İhracatçılarımızın desteklenmesi noktasında Eximbank, bankalarımız, Ticaret Bakanlığımız her türlü desteği veriyor. Bunların uygulamasında daha fazla neler yapılabilir onları konuştuk. Bence zaten güzel de bir görüşme oldu. Yani sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

"SIKINTI YOK OLURSA ÇÖZERİZ"

Yapılan görüşmede reeskont kredilerinin gündeme gelip gelmediği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Kavcıoğlu, "Tüm konular gündeme geldi. Konuştuk. Sıkıntı yok. Olursa çözeriz." diye konuştu.

  • Selektif kredi politikasından taviz vermediklerini vurgulayan Kavcıoğlu, "Hedefli ve selektif kredi bizim olmazsa olmazımız. Yeni ekonomik programımız içerisinde ihracatı artırmak ve cari dengenin sağlanması noktasında hedefli kredilerimizi inşallah iyi bir şekilde ihracatçılarımız kanalıyla kullandırmaya devam edeceğiz." dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Tüm Türkiye çok rahatlıkla tüm kredilere ulaşıyor, bir sıkıntı yok. Hepsini konuştuk. Hepsi burada. Her şeyi konuştuk. Her şey yolunda gidiyor. Bir problem yok. Olursa da çözeriz." değerlendirmesinde bulundu.

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