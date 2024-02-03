TCMB'de görev değişimi: Yeni Başkan Fatih Karahan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan bir paylaşım yaparak görevinden affını talep ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu talebi kabul ederek Erkan'ın yerine başkan yardımcısı Dr. Fatih Karahan'ı atadı. Karahan'ın atanma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

“AİLEMİN ETKİLENMEMESİ İÇİN”

Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Haziran 2023'ten bu yana TCMB Başkanlığı görevini sürdürdüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

“Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.”

YENİ BAŞKAN COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ VE AMAZON'DA ÇALIŞTI

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. Karahan, 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar burada İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı. Columbia Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Amazon gibi kurumlarda da mesai yapan Fatih Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.

ORTA VADELİ PROGRAM UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Erkan'ın istifası üzerine "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

ERKAN'IN İSTİFASI ŞAHSİ KARARI

Erkan'ın istifa kararı üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, Erkan’ın kararının şahsî ve kendi takdiri olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir” diyen Şimşek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir" dedi. Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.











