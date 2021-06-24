TCMB'den piyasaya 48 milyar lira

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Antik dönemin kültür ve sanat merkeziydi: Ege ve Akdeniz'i birleştiren 'Knidos' ziyaretçilerini bekliyor

Asırlara meydan okuyan görkemli yapılarıyla turistleri cezbeden, Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Muğla'nın Datça ilçesinde kuruluşu 4 bin yıl öncesine uzanan antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl salgına rağmen 65 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını söyleyen Knidos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, "Bu yıl da gerekli önlemler alınarak ziyaretçileri kabul etmeye başladık. Hem deniz hem karadan yoğun bir ziyaretçi Knidos'a gelmeye başladı" dedi.