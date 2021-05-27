​Tedarikte 12 milyar dolarlık potansiyel

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, küresel rekabet ortamının sürekli bir değişimden geçtiğine işaret etti. Bu dönüşümleri yakından takip ederek Türkiye için fırsatlara odaklandıklarına işaret eden Sargın, şunları söyledi:

“Derinlemesine incelediğimiz sektörlerde, rekabet avantajına sahip olduğumuz ürün gruplarında ve hedef pazarlarda ihracat kapasitemizin yüzde 5 oranında artırılmasıyla yaklaşık 12 milyar dolara yakın ilave bir ticaret potansiyeline sahip olduğumuzu tespit ettik. Bulgularımızı ve önerilerimizi iş dünyası, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile de paylaştık ve yönlendirmelerini aldık.”

TAKİP EDECEĞİZ

YASED olarak, küresel ve yerel networkte yer alan paydaşlarla iş birliğini sürekli kılmak için Küresel Tedarik Zinciri Platformu'nu hayata gçirmeye karar verdiklerini de açıklayan Sargın, platformun amaçlarına işaret etti.

Bu kapsamda, küresel tedarik zincirlerindeki değişim ve dönüşümü, paydaşlarıyla iş birliği halinde analitik çalışmalarla daha sistemli takip edeceklerini söyleyen Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedarikçilerimizi küresel düzeye çıkaracak ve tedarikçi tabanımızı genişletecek eğitim programlarını, konusunda uzman sektörel kuruluşlar ve geniş üye tabanımızın katkılarıyla besleyerek hayata geçireceğiz. Güvenli Liman Türkiye projemiz kapsamında geliştirdiğimiz önerilerimizi ve Yatırımlar Çerçeve Kanunu, Türkiye Veri Stratejisi ve Veri Transferi gibi başlıkları ilgili tüm paydaşlarımızla istişare içinde takip etmeyi planlıyoruz.”

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Uluslararası rekabete işaret eden Ayşem Sargın, tedarik zincirinde Türk sanayisinin payını korumak ve artırmak için köprü görevi üstlendiklerini de sözlerine ekledi.