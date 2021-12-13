Tehditlere karşı susmayacağız

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Inter farklı kazandı: Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Inter, konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 yendi ve ligde liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Karşılaşmada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu muhteşem bir gole imza attı. Inter-Cagliari maçının özetini ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.