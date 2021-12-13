Tehditlere karşı susmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hükümetin Kanal İstanbul kararlılığını “Büyük yatırımları nasıl yaptıysak Kanal İstanbul’u da yapacağız” sözleriyle yineledi.
- Bakanlığının Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuşan Kurum, muhalefeti eleştirdi. Kurum, şunları söyledi: “Biz sizin ajandanızı çok iyi biliyoruz. Şimdi de Kanal İstanbul Projesi’nde bürokrat direniyor yalanını piyasaya sürdünüz. Biz, diyoruz ki ‘İşte bahsettiğiniz bürokratlarımız buradalar!’ Biz, bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Nasıl ki dün Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizi, 1 milyonu aşan sosyal konutlarımızı, İstanbul Havalimanını, şehir hastanelerimizi, millet bahçelerimizi yaptıysak Kanal İstanbul’u da Allah’ın izniyle yapacağız. Siz isteseniz de istemeseniz de yapacağız!"