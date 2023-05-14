TEI, BOTAŞ’a gaz türbini üretecek

BOTAŞ’ın stratejik ihtiyaçlarını yerli çözümlerle karşılamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı Himayelerinde önemli bir işbirliğine gitti. Savunma sanayisi ve havacılık alanında gerçekleştirdiği yüksek ihracatın yanında, geliştirdiği yerli ve millî motorlar ile Türkiye’nin stratejik ihtiyaçlarına yönelik katma değer üreten TEI, Türkiye ve bölge ülkeler için enerji arzında stratejik öneme sahip BOTAŞ ile SSB öncülüğünde önemli bir protokol imzaladı.

Daha önce TEI ve BOTAŞ arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile BOTAŞ envanterinde bulunan gaz türbinleri için bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi, mühendislik desteği verilmesi, yerlileştirme, yenileştirme ve verimlilik kapsamında yapılacak çalışmalar için 2022 yılında bir mutabakat sağlanmıştı. Bu anlaşma kapsamında halen BOTAŞ envanterinde bulunan bazı gaz türbinlerinin bakım onarım faaliyetleri TEI tarafından yürütülüyor.

KOMPRESÖR VE TÜRBİN İMZASI

Yeni protokol ile 2022 yılında imzalanan iş birliği anlaşmasındaki kapsam daha da genişletilerek BOTAŞ bünyesinde bulunan gaz türbinli motorların tüm seviye bakımlarının TEI tarafından yapılması kararlaştırıldı. BOTAŞ ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik millî doğal gaz kompresör ve türbin sistemlerinin geliştirilmesi ve temininden de TEI sorumlu olacak. BOTAŞ envanterinde bulunan gaz türbinleri, ülkemizin enerji arz güvenliği açısından kritik ve stratejik bir öneme sahip. Bu kapsamda ülkemizin ilgili kurumları olan SSB-BOTAŞ ve TEI arasında imzalanan protokol ile çalışmalar sürdürülecek.

Maliyeti yarı yarıya düşürdük

İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; Türk mühendisinin, Türk insanının kendine güveninin geldiğini vurguladı. Dönmez, “Daha önce know-how anlaşmaları kapsamında ürettiğimiz, geliştirdiğimiz, bakımını yaptığımız birçok ürünü artık kendimiz geliştiriyoruz. En güzel örneklerini savunma sanayinde görüyoruz. Bununla hem TEI kazançlı çıkacak hem BOTAŞ, üçüncü kazançlı çıkacak yer de Eskişehir. Şimdi biraz önce sordum; 15 yıllık anlaşma ne kadar tutar? Yaklaşık 350 milyon dolarlık bir işten bahsediyoruz. Bir kalemde 350 milyon dolarlık bakım anlaşması. Biz bunu yurt dışına yaptırmış olsaydık ne kadar öderdik? 700 milyon dolar... 700 milyon dolar yerine 350 milyon dolara burada çözmüş oluyoruz” dedi.











