Ekonomi TEİAŞın çoğunluk hissesi kamuda kalacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TEİAŞ'ın çoğunluk hissesi kamuda kalacak

Özelleştirme kapsamına alınan TEİAŞ ile ilgili açıklama yapan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TEİAŞ'ın halka arz yöntemiyle özelleştirileceğini, çoğunluk hissesinin kamuda kalacağını, kamu kontrolünün devam edeceğini ve herhangi bir kişi ya da kuruma blok satışı veya işletme hakkının devrinin söz konusu olmadığını belirtti.

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TEİAŞın çoğunluk hissesi kamuda kalacak
Temsili

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Cumhurbaşkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, alınan karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, özelleştirme yönteminin halka arz şeklinde olacağı ve TEİAŞ'ın çoğunluk hissesinin kamuda kalacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2 Temmuz 2021 tarihli ve 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile halka arza yönelik hazırlık işlemlerine başlanmak üzere özelleştirme kapsamına alınmıştır.

"İşletme hakkının devri söz konusu değil"

Söz konusu Kararda açık ve kesin bir şekilde belirtildiği üzere özelleştirme yöntemi halka arz olup TEİAŞ’taki çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü kesin surette devam edecektir. Şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışı veya işletme hakkının devri söz konusu değildir.

"Enerji Bakanlığı'na bağlılığı devam ediyor"

Mevcut durumda TEİAŞ sadece özelleştirme kapsamına alındığından TEİAŞ’ın ve personelinin mevcut statüsü ile Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlılığı devam etmektedir.

"Yatırımcı tabanı geniş bir şirket hedefleniyor"

TEİAŞ’ın azınlık düzeyindeki bir payı halka arz edilerek Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, TEİAŞ’ta kamu denetimine ek olarak finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim gibi halka açık şirketlerin tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemeleri de uygulanmaya başlayacaktır.

"Yanıltıcı yorumlara itibar edilmemelidir"

Halka arz hazırlık sürecinde ve devamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bütün paydaşlar olarak, tüm iş süreçlerinin ve TEİAŞ’ın faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde sürdürülmesine en yüksek düzeyde dikkat edilecek ve önem verilecektir. Süreç hakkında yetkili kişi ve kurumların yapacağı açıklamalar dışında ortaya atılan hiçbir söylentiye, yanlış ve yanıltıcı yorumlara itibar edilmemelidir.

Türkiye Elektrik İletim AŞ özelleştirilecek
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Türkiye Elektrik İletim AŞ özelleştirilecek
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