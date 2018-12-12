Ekonomi TEIden yerli üretim için stratejik ortaklık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TEI'den yerli üretim için stratejik ortaklık

Türkiye'nin havacılık motorlarında lider kuruluşu TEI, ülkenin dışa bağımlılığını azaltma yolunda stratejik bir ortaklığa imza atarak Gür Metal AŞ'nin yüzde 51 hissesini satın aldı. TEI'nin açıklamasından, "Bu satın almayla TEI, ihtiyaç duyduğu hassas döküm motor parçalarını yerli olarak üretebilme ve tedarik edebilme avantajına sahip oldu" dedi.

AA
TEI Eskişehir Uçak Fabrikası.
TEI Eskişehir Uçak Fabrikası.

Eskişehir'de kurulu havacılık motorlarında Türkiye'nin lideri konumundaki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), Gür Metal Hassas Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Gür Metal) yüzde 51 hissesini satın aldığı bildirildi.

TEI'den yapılan yazılı açıklamada, TEI'nin, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen Metal Havacılıkta Kullanılan Titanyum Hassas Döküm Prosesinin Geliştirilmesi (İNCİ) projesi ve Havacılıkta Kullanılan Nikel Süperalaşım Malzeme ve Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi (KRİSTAL) projesinde birlikte çalıştığı İstanbul'da faaliyet gösteren Gür Metal ile ülkenin dışa bağımlılığını azaltma yolunda stratejik bir ortaklığa imza attığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEI'nin yürüttüğü TS1400 Turboşaft Motoru ve diğer milli motor projelerinde kullanılabilecek titanyum parçalarının dökülmesi konusundaki yerli tedarikçi Gür Metal, aynı zamanda söz konusu motor projelerinin türbin palelerinin tek kristal ve yönlendirilmiş katılaşma ile dökümünde ve büyük çaplı türbin parçalarının nikel bazlı süperalaşımlar kullanılarak polikristal olarak dökümünde TÜBİTAK MAM ile ülkemizdeki tek tedarikçi durumundadır. Kritik motor parçalarının üretimi için vakum hassas döküm teknolojisine sahip Gür Metal firmasının yüzde 51'lik hissesinin satın alınması ile TEI ihtiyaç duyduğu hassas döküm motor parçalarını yerli olarak üretebilme ve tedarik edebilme avantajına sahip oldu."

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