Tekirdağ'da doğalgaz bulundu

Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi. Yukarısırt Muhtarı Şerif Yıldırım, köylerinde çıkan doğal gazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğunu ancak ne kadar olduğunun açıklanmadığını söyledi.

Türkiye’nin tahıl ambarı Trakya’da, yer altı zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Tekirdağ'da son günlerde yer altı zenginlikleri konusunda gelen haber heyecanla karşılandı.

5 YILLIK İHTİYACA DENK

Söz konusu rezervin Türkiye’nin 5 yıllık ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi. Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacı açıklanan verilere göre yıllık 50 milyar metreküp olarak belirtiliyor. Bölgedeki arazi fiyatlarında da yüzde 40 artış yaşandığı ifade edildi. Yukarısırt Köyü Muhtarı Şerif Yıldırım , bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğuna dikkat çekti. Yıldırım, "Bu alanda 5 kilometre içinde 5 tane ocak açtılar. Arsa fiyatlarımız değerlendi. Bin metre arsa 10-20 bin liraya satılırken, şimdi fiyat 100 bin liraya çıktı" dedi.