'TEKNOFEST İzmir' için geri sayım başladı

Bu yılın son TEKNOFEST'inin düzenleneceği İzmir'i heyecan sardı. 27 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST'e Çiğli Havalimanı ev sahipliği yapacak.





Deneyap atölyelerinde havacılık, uzay, robotik kodlama gibi alanlarda çalışmalar yapan öğrenciler de festivalin yarışmacıları arasında. Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon (MAKETON) Yarışları ilk kez TEKNOFEST İzmir'de düzenlenecek.





Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen TEKNOFEST İzmir, 5 gün boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler başta olmak üzere çeşitli etkinliklere sahne olacak.





Ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor.





Dünden bugüne TEKNOFEST





İlki 2018'de İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST'teki 14 kategoride yapılan teknoloji yarışmalarına 4 bin 333 takım ve 20 bin genç başvurdu. Bu festivalde 550 bin ziyaretçi yer aldı. Yarışmalarda 2 milyon liradan fazla ödül ve yine 2 milyon lirayı aşan maddi destek verildi.





TEKNOFEST'in bu tarihten sonra İstanbul'daki adresi Atatürk Havalimanı oldu, 2019'daki festivale katılan ziyaretçi sayısı ilkine göre 3 kattan fazla artarak 1 milyon 720 bine ulaştı. Toplamda 19 kategoride gerçekleştirilen yarışmalara, Türkiye'nin yanı sıra 122 ülkeden 17 bin 373 takım ve 50 bini aşkın yarışmacı başvurdu. Yarışmalarda 2 milyon liradan fazla ödül ve 4 milyon liradan fazla maddi destek sağlandı.





Ödül miktarı 30 milyon lirayı geçti





Dünyada COVID-19 salgınının etkili olduğu yılda da önlemler dahilinde devam eden festival, 2020'de Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Burada 21 kategoride düzenlenen yarışmalara, salgına rağmen, 84 ülkeden 20 bin 197 takım ve 100 bin genç başvurdu. Salgın tedbirleri kapsamında festivale ziyaretçi kabul edilmedi. Burada toplamda 7 milyon liradan fazla ödül verildi.





TEKNOFEST, 2021'de yine İstanbul'da ziyaretçilerine kapıları açtı. Burada yarışma kategori sayısı 35'e ve verilen ödül miktarı toplamda 12 milyon liraya ulaştı. Yarışmalara 111 ülkeden 44 bin 912 takım ile 200 binden fazla yarışmacı başvuruda bulundu. Festivale 1 milyon ziyaretçi katıldı.





Geçen yıl Samsun Çarşamba Havalimanı merkezli olarak Karadeniz Bölgesi'nde düzenlenen festivale 1 milyon 250 bin ziyaretçi katılım gösterdi. "TEKNOFEST Karadeniz" kapsamında geleceğin odak alanları üzerine 40 teknoloji yarışması düzenlenirken, yarışmalara 107 ülkeden 154 binden fazla takım ve 600 bini geçkin yarışmacı başvuru yaptı. Verilen ödül miktarı da 30 milyon liraya yaklaştı.





Festival 2022'de ilk kez ülke sınırını aşarak Azerbaycan Bakü Crystal Hall'de gerçekleştirildi. Etkinlik, 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenen festivale 1010 takım ve 5 bin 636 yarışmacı başvurdu.





Cumhuriyet'in 100. yılında ilk kez başkentteydi





TEKNOFEST 2023'ün ilk adresi 27 Nisan-1 Mayıs'ta yine İstanbul oldu. Festival, 2,5 milyonu aşan ziyaretçisiyle "dünyanın en büyük organizasyonu" olarak tarihe geçti.



