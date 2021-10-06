​Teknoloji TIR’ı 60 bin çocuğa ulaşacak

Doping Teknoloji Tırı’nın içinde VR gözlükten drone’a, İHA konsolundan 3D yazıcıya kadar pek çok teknolojik alet var.

Online eğitim platformu Doping Hafıza Teknoloji TIR’ı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara bilim ve teknoloji aşılayacak. Proje kapsamında 2021 sonuna kadar 15 binin üzerinde çocuğa ulaşmak, 2022 sonunda ise 60 binin üzerinde çocuğun hayatına dokunmuş olmak hedefleniyor.

10 EKİMDE YOLA ÇIKIYOR