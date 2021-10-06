​Teknoloji TIR’ı 60 bin çocuğa ulaşacak

Online eğitim platformu Doping Hafıza Teknoloji TIR’ı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara bilim ve teknoloji aşılayacak. Proje kapsamında 2021 sonuna kadar 15 binin üzerinde çocuğa ulaşmak, 2022 sonunda ise 60 binin üzerinde çocuğun hayatına dokunmuş olmak hedefleniyor.
10 EKİMDE YOLA ÇIKIYOR
- Doping Hafıza CEO’su Semih Hakyemez “Güzergâhımızı ise teknoloji ve bilime ulaşması en güç olan köy ve ilçelerimiz oluşturuyor. 10 Ekim’de Adıyaman’dan sonra Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş istikametinde ilerleyerek çocuklarımızı TIR'ımızla buluşturacağız. Uzun soluklu bu yolculuk kapsamında, 2021 sonuna kadar 15 binin üzerinde çocuğa ulaşmayı, 2022 sonunda ise 60 binin üzerinde çocuğun hayatına dokunmuş olmayı hedefliyoruz” dedi. Doping Teknoloji Tırı’nın içinde VR gözlükten drone’a, İHA konsolundan 3D yazıcıya kadar pek çok teknolojik alet; ayrıca Tesla bobini, Van de Graaff jeneratörü, plazma küresi ve Stirling motoru gibi deney setleri bulunuyor."