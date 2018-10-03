Teknoloji Turkcell'den Eğitim Netkent'ten

Dünya genelinde artık kampüslerde eğitimin yerini dijital eğitimler almaya başladı. Sektör kısa sürede 243 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. ABD'de 2012-2016 yılları arasında kampüslere giderek eğitim alanların sayısında 1 milyon kişi azalma yaşandı. Örgün bir eğitime devam edip en az bir dersini dijital ortamda alanların sayısında da dikkat çekici bir artış olduğu gözleniyor. Tüm bu veriler de yatırımcıları dijital eğitimde yeni yatırımlara ve işbirliğine yönlendiriyor. Buna en güzel örnek Turkcell ile Netken işbirliği. Tüm eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, bölgenin ilk dijital interaktif üniversitesi olarak kurulan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent) ile Turkcell arasında işbirliği gerçekleştirildi. İş birliği çerçevesinde isteyen herkese dijital eğitimle ikinci bir eğitim imkanı sunacak.

Dersler 15 Ekim'de başlıyor

Hayata geçirilen "Lifecell Netkent" tarifesiyle, Netkent öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca ihtiyaç duyacakları tüm iletişim hizmetleri tek bir paket olarak sunulacak. Proje ile öğrencilerin tüm dijital iletişim ihtiyacının Turkcell tarafından karşılanması planlanırken, öğrenciler Netkent'in tüm içeriğine ve derslere internetten Turkcell ile kolay şekilde erişebilecek. İlk dersler 15 Ekim'de başlayacak. Eğitime dahil olmak isteyenler internet paketi dahil yıllık bin 980 liraya istedikleri yerden ve istedikleri zamanda programa erişim sağlayarak eğitim alabilecek.

Endüstri 4.0'ın göstergesi

Dijital üniversitenin dijitalleşmeye büyük katkı sağlayacağın belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2023 hedefleri için dijitalleşme sürecinin bir an önce tamamlaması gerektiğini söyledi.

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Endüstri 4.0'ın önemine dikkati çeken Terzioğlu, önümüzdeki 3 sene içinde yaşanacak en büyük değişimin, dijitalleşmenin sektör sektör uygulamaya geçmesi olarak kendisini göstereceğini aktardı. KOBİ'lerden ulaşım sektörüne, spordan akıllı şehirlere, akıllı hastanelerden diğer tüm alanlara nüfuz edecek dijitalleşmenin hayatımıza girmeye başladığına dikkat çeken Terzioğlu, eğitimin de bunlardan ayrı tutulamayacağını kaydetti.

Tüm ihtiyaçlar tek pakette

Daha önce şehirlerden iş dünyasına, sağlıktan spora değin birçok alandaki dijital dönüşüme öncülük ettiklerini belirten Terzioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyanın ilk dijital operatörü olarak bu iş birliği sayesinde, insanların yaştan bağımsız eğitim almasını, ikinci üniversite derecesini almasının yolunu açacağız. Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca tüm iletişim ihtiyaçlarını kendilerine bir paket olarak sunuyoruz. İnanıyoruz ki onlar da üniversitelerinin kendilerine sunduğu bu eşsiz fayda ile okullarını en iyi şekilde bitirerek, ülkemizin dijitalleşme yolculuğundaki yerlerini alacaklar. Netkent ile başlattığımız bu işbirliğini önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşımayı planlıyoruz” dedi.

"İkinci bir eğitim şart"

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümünün kaybolacağını söyledi. Kahraman, “Bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü önümüzdeki on yılda kaybolacak, gelişmelere ayak uyduramayanlar çok yakaın bir dönemde işlerini yitirecek. Hatta daha önce olmayan ve bugün hayatımızda bulunan yenilikçi, öncü mesleklerin bir bölümü de kaybolacak. Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa uygun ikinci bir eğitim alması şart, kariyerlerini yenilemesi bir zorunluluk. Kimse bitirdiği bir üniversiteyle ve bildiği gibi yaptığı bir meslekle artık bir ömür geçiremeyecek. İnsanların çağcıl olmak için bir meslek ömründe beş kez yeniden öğrenim görmesi gerekiyor. Yeni mesleklere açılmak, kendilerine ikinci bir fırsatı vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak da bugünkü meslek insanlarının en önemli ve ciddi talepleri arasında” dedi. Kahraman YÖK ile henüz bir anlaşmaları olmadığını bu konu ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini de aktardı.

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Eğlence ve eğitim aynı pakette

"Lifecell Netkent" dijital paketi içinde öğrencilerin kullanacakları aylık 3G+3GB (Saat 22.00-06:00 arası geçerli) toplam 6GB internet, her yöne geçerli 500DK konuşma ve 100 SMS yer alıyor. Bu tarifede yine dersleri izleyecekleri www.netkent.edu.tr adresinde geçerli aylık 20GB internet de ayrıca tanımlanacak. Bir diğer pakette müzik dinleme imkanı sunulacak. Netkent öğrencilerinin, ücretsiz sunulan bu tarifeden faydalanmaları için Turkcell Netkent BiP kanalını girerek kayıt olmaları yeterli olacak. Turkcell müşterisi olmayan öğrencilere ise istemeleri halinde yeni hatları kurye ile gönderilecek.

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