Teknolojide 24 bin 300 kadın çalışıyor

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, dünyanın hızlı gelişen ülkelerine bakıldığında, teknolojide çalışan insan sayısının yüzde 17'lerde iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 3-4'lerde bulunduğunu söyledi. "Human Diversity in Technology" etkinliğinde konuşan Öney, Türkiye'de toplam iş gücünün 30 milyon 550 bin iken, teknolojide çalışan sayısının 245 bin olduğunu belirtti.

Zehra Öney

HEDEF 1 MİLYON

Öney, "245 binin içerisinde 24 bin 300 kadın çalışan var. Dolayısıyla Türkiye'yi global rekabette 2030-2050 yıllarında 11. ve 12. sıralara çıkarabilmek için hedefimiz, Türkiye'de teknolojide çalışan kişi sayısını 245 binden minimum 1 milyonlara çıkarmak ve kadın sayısını da 24 binden 200 binlere çıkarmak olacak" dedi.

İŞ DÜNYASINDAKİ FARKLILIKLAR GİDERİLMELİ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de Vodafone olarak kadın teslimiyetini ön planda tutan etkinliklere destek vermeyi öncelikleri arasında tuttuklarını söyledi. Kadınların değiştirme ve dönüştürme gücünün, iş dünyasında farklar oluşturduğuna inandıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti: "Hedefimiz, 2025'e kadar kadınlar için dünyanın en iyi işvereni olmak. Ekonomik ve sosyal hayatta cinsiyet eşitliğini destekliyor, şirket içerisinde de kadın-erkek dengesini gözetiyoruz." Şahin, halihazırda yüzde 42,6'lık kadın çalışan oranı ile sektör ortalamasının iki katı durumda olduklarını aktardı. Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu oranı daha da artırmak istiyoruz. Bunun için de kadın yeteneklerin iş gücüne katılmasını ve kalıcı olmasını önemsiyoruz. ReConnect programı ile kadınları iş hayatına geri kazandırıyoruz. Özel programlarla kadınları teknoloji ve satış gibi erkek egemen alanlarda daha fazla yer almaya teşvik ediyoruz."