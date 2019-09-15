Ekonomi Teknolojide öncelikli 11 alan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Teknolojide öncelikli 11 alan

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, 11 öncelikli teknoloji alanı belirledi. Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, teknoloji yol haritalarının da hazırlanacağını açıkladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu toplandı.

İleri teknoloji ürün üretimi için yürütülen çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK), Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışmasının sonuçlarını istişareye açtı. Buna göre; ileri fonksiyonel malzeme ve enerjetik malzeme teknolojileri, motor teknolojileri, biyoteknolojik ilaç, nesnelerin interneti, enerji depolama, robotik ve mekatronik, yapay zeka, büyük veri, bilgi güvenliği, genişbant teknolojileri ve mikro/nano ve opto elektronik teknolojileri alanlarındaki faaliyetler önceliklendirilecek.

YOL HARİTASI HAZIRLANACAK

BTYPK Başkan Vekili Prof Dr. Hasan Mandal, önümüzdeki dönemde, önceliklendirilen teknoloji alanlarında teknoloji yol haritaları hazırlanacağını açıkladı. Mandal, “Ekosistemde, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin girdi ve çıktılarından elde edilen kazanımların, sosyoekonomik etkiye, toplumsal faydaya dönüşümünü merkeze koyduk. Bunu en önemli birinci politika önceliği olarak benimsedik. Hedeflediğimiz etkilere ulaşabilmek için ne tip çıktılar elde etmemiz gerektiği hususunu ise iki boyutta ele aldık. Bunlardan ilki ülke ihtiyaçlarına yönelik kritik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltacak ivedi çözümlerin geliştirilmesi oldu. Diğeri ise bölgesel ve küresel mukayeseli üstünlük kazandıracak niş alanlarda uzun vadeli politikaların geliştirilmesi olarak yerini aldı” değerlendirmesinde bulundu.

Drone tehdidini Atom durduracak
EKONOMİ
Drone tehdidini Atom durduracak
Petrol üretimi durduruldu

Petrol üretimi durduruldu

Suudi Arabistan'a ait tesisler Husiler tarafından vurulmuştu.
Hedefte çocuklar var

Hedefte çocuklar var

​İşgalci İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu kafasından vurdu.
Beşiktaş alarm veriyor

Beşiktaş 'alarm' veriyor

​Siyah beyazlılar, 4. haftada ikinci deplasman mağlubiyetini aldı.
Çankırı sallanıyor

Çankırı sallanıyor

​Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde altıncı bir deprem daha yaşandı.
HDP'li<br>vekile soruşturma

HDP'li
vekile soruşturma

Leyla Güven, ​'Gerillaya katılım, çatışma ve savaş olacak' demişti.
Keşmir açık<br>hava hapishanesi

Keşmir açık
hava hapishanesi

Cammu Keşmir'de hayat hala normale dönmedi.
Ladin'in<br>oğlu öldürüldü

Ladin'in
oğlu öldürüldü

Trump, Hamza bin Ladin'in operasyon sonucu öldürüldüğünü doğruladı.
Suud'da petrol akışı durdu

Suud'da petrol akışı durdu

​Husilerin saldırısı nedeniyle üretimde çarklar durdu.
KOBİ'lere tarihi çağrı

KOBİ'lere tarihi çağrı

​300 bin liralık desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz olacak.
Çankırı üç kez sallandı

Çankırı üç kez sallandı

Ankara ve çevre illerde de hissedildi.
83 yaşındaki<br>Hurinaz ana da nöbette

83 yaşındaki
Hurinaz ana da nöbette

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Çenesinde kırık var

Çenesinde kırık var

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, ameliyat edildi.
Hakkari'den <br>Diyarbakır'daki annelere destek

Hakkari'den
Diyarbakır'daki annelere destek

Türk bayraklarıyla yürüyen Hakkarililer terörü lanetledi.
Hepsini<br>tek tek vurdu

Hepsini
tek tek vurdu

Drone tehdidini Atom durduracak.
Dinleyince<br>kanımız dondu

Dinleyince
kanımız dondu

Bebeğe şiddeti arabadaki ses cihazı ortaya çıkardı.
Çin İHA'sı uçamadı<br>biz rekor kırdık

Çin İHA'sı uçamadı
biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Türkiye tatili <br>dönüşü sorguya alındı

Türkiye tatili
dönüşü sorguya alındı

​ABD'li Müslüman belediye başkanı: 'Bu hakarettir'.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.