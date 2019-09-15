Teknolojide öncelikli 11 alan

İleri teknoloji ürün üretimi için yürütülen çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK), Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışmasının sonuçlarını istişareye açtı. Buna göre; ileri fonksiyonel malzeme ve enerjetik malzeme teknolojileri, motor teknolojileri, biyoteknolojik ilaç, nesnelerin interneti, enerji depolama, robotik ve mekatronik, yapay zeka, büyük veri, bilgi güvenliği, genişbant teknolojileri ve mikro/nano ve opto elektronik teknolojileri alanlarındaki faaliyetler önceliklendirilecek.

YOL HARİTASI HAZIRLANACAK

BTYPK Başkan Vekili Prof Dr. Hasan Mandal, önümüzdeki dönemde, önceliklendirilen teknoloji alanlarında teknoloji yol haritaları hazırlanacağını açıkladı. Mandal, “Ekosistemde, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin girdi ve çıktılarından elde edilen kazanımların, sosyoekonomik etkiye, toplumsal faydaya dönüşümünü merkeze koyduk. Bunu en önemli birinci politika önceliği olarak benimsedik. Hedeflediğimiz etkilere ulaşabilmek için ne tip çıktılar elde etmemiz gerektiği hususunu ise iki boyutta ele aldık. Bunlardan ilki ülke ihtiyaçlarına yönelik kritik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltacak ivedi çözümlerin geliştirilmesi oldu. Diğeri ise bölgesel ve küresel mukayeseli üstünlük kazandıracak niş alanlarda uzun vadeli politikaların geliştirilmesi olarak yerini aldı” değerlendirmesinde bulundu.