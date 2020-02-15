Teknolojide zirveye doğru

Kendi teknolojisini kendi üretme konusunda her geçen gün büyük adımlar atan Türkiye’nin katma değerli ihracat hedefi de günden güne gerçek oluyor. İhracat birim fiyatının düzenli artış ivmesi teknolojik altyapı için de motivasyon sağlarken, sanayi üretim endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış yüksek teknoloji endeksi de geçen yılın aralık ayında 232,9 puanla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımların karşılığı alınmaya başlanırken, teknoloji çağında Türkiye’nin de söz sahibi olması adına adımlar atılıyor. Teknoloji her sektöre yansımalarını ortaya koyarken, hayatımıza kısa süre önce giren ve yapay zekada üretimdeki rolünü artırmayı sürdürüyor.

ATILAN ADIMLAR ORTADA

Yerli teknoloji atılımında atılan adımlar üretim rakamlarına da yansıdı. Yıllık bazda sanayi üretimi son 21 ayın rekorunu kırarak yüzde 8,6 puan artarken, yüksek teknoloji üretimi ise yüzde 17 artış gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tanıtım filminde değinilen teknoloji adımlarında orta-yüksek teknoloji üretiminin de yüzde 11,8 yükseldiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra sermaye malı oranı yüzde 12,4 oranında gerçekleşirken, ara malı yüzde 10,6 arttığı göze çarpıyor. Sanayi desteklerine de vurgu yapılırken son olarak imalat sanayiinin yüzde 9,1, madencilik sektörünün ise yüzde 9,8 büyüme performansı dikkat çekiyor.

YATIRIMLAR PERFORMANSI ARTIRDI

Türkiye’nin katma değerli ürün ihracatında ve teknoloji endeksinde en büyük rolü de yerli otomobilin oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. 2020 yılında trafiğe çıkması beklenen yerli otomobil içerisinde barındırdığı teknolojiler ile çağın gereklilerine cevap verebilecek aynı zamanda birçok rakibini geride bırakacak şekilde tasarlandı. Yerli otomobilin piyasaya sürülmesiyle teknoloji ihracatı çok daha yüksek olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi 2019'un Aralık ayında 128,4 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomi yönetiminin katma değerli üretim, ihracat ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarının etkisi sanayi üretimi verileri kapsamında hesaplanan yüksek teknoloji endeksine de yansıdı.

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Sanayileşmenin başrolünde teknoloji yer alıyor

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim verisinin piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda yüzde 8,6 artış kaydettiğini anımsattı. Cevizci, sanayi üretimindeki artışta dönemsel gelişmelerin öne çıktığını ifade etti. Veri kapsamında hesaplanan ‘yüksek teknoloji’ kalemindeki önemli yükselişe işaret eden Cevizci, "Yüksek teknoloji endeksi, 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Yıl içinde sanayi üretiminin daraldığı aylarda bile, yüksek teknoloji kalemi artıda kalmaya ve yükselmeye devam etti. Bu durum ürün grubunun her zaman tedarikçi ve alıcısının olmasından kaynaklandı. Sanayileşme yolunda atılan adımlarda, yüksek teknoloji için yapılan yatırımlar önemli bir yer tutuyor" diye konuştu.

Milli projeler kaybı telafi eder

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Düşük ve orta seviyeli teknolojiye sahip ürünlerde birçok alternatifin bulunduğunu anlatan Cevizci, "Yüksek teknoloji grubunda yer alan ürünlerde ise alternatifler daha az. Bu sebeple bu alanda söz sahibi olunması durumunda sürekli kazanç elde edilebilir" ifadelerini kullandı. Cevizci, yüksek teknoloji alanında büyümenin, diğer imalat kalemlerinde yaşanacak kayıpları telafi edebileceğini vurgulayarak, bu sektöre yapılan yatırımların, teşviklerle gelecekte performansını koruyacağına dikkati çekti.