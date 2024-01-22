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Ekonomi

Tekstil devlerinin satış arenası: Doqu Home Gümüşsuyu Halı ve Vellteks ihaleyle yatırımcılarını bekliyor

Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporlarına göre muhammen bedelleri belirlenen markaların satışının ev tekstili sektöründe önemli bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

13:10 - 22/01/2024 Pazartesi
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Bu dev tekstil markalarının satış ihaleleri, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine yön verecek önemli bir süreci başlatıyor.
Bu dev tekstil markalarının satış ihaleleri, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine yön verecek önemli bir süreci başlatıyor.

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki dev markaları Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks Tekstil, yatırımcılarını bekliyor.



Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı açık ihale usulü ile satışa sunulan markaların pay sahibi olan İstikbal Mobilya ve Boyteks’in 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla mülkiyeti Hazine’ye geçmişti.



Türkiye’nin ilk makine halısı ‘Gümüşsuyu Halı’ satılıyor


Türkiye’deki halı sektörünün köklü markası Gümüşsuyu Halı, Boyteks Tekstil AŞ’nin sahipliğindeki paylarının tamamını satışa sundu. Gümüşsuyu - Elda Halı’nın muhammen bedeli 1 milyar 215 milyon TL olarak açıklandı.



Ev tekstili markası Doqu Home elyaf üretimi ile de dikkat çekiyor


İstikbal Mobilya, ev tekstili markası Doqu Home’daki yüzde yüz olan payını açık ihale usulüyle satışa çıkardı. Doqu Home'un muhammen bedeli 455 milyon TL olarak belirlendi. Marka, modern tarzı ve zengin ürün koleksiyonları yanında elyaf üretimindeki başarısı ile de dikkat çekiyor.



Vellteks örme döşemelik kumaşta sektörün öncüleri arasında


Açık ihale usulü ile satışa çıkarılan Vellteks Tekstil ise örme döşemelik kumaş üretiminde sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Muhammen bedeli 1 milyar

750 milyon TL olarak duyuruldu.


Yatırımcılar düzenlenen ihalelere teklif vermeden önce satış ilanında yer alan koşulları sağladıkları takdirde, belirlenen tarihlerde üretim tesislerini gezebilecek ve elektronik ortamda sunulacak olan Bilgi Odası’ndan şirketlere ilişkin detaylı bilgilere erişim imkânı bulacak.




İhale şartnamesi kapsamında hazırlanan kapalı teklif zarflarının, son başvuru tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresine elden teslim edilmesi gerekiyor.



Kapalı zarf ile verilen teklifler ihale tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda düzenlenecek toplantıyla teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ardından açık artırmaya geçilecek.


Bu dev tekstil markalarının satış ihaleleri, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine yön verecek önemli bir süreci başlatıyor. Yatırımcılar,
adresinden veya 0 352 207 18 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.
#Vellteks Tekstil
#Gümüşsuyu Halı
#Doqu Home
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