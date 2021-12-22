Ekonomi Tekstil fuarından ihracata 1 milyar dolarlık katkı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tekstil fuarından ihracata 1 milyar dolarlık katkı

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Texhibition'un tekstilde 15 milyar dolarlık ihracat hedefine 1 milyar dolar katkı sağlayacağını belirterek, “Binden fazla uluslararası nitelikli alıcıyı İstanbul’da buluşturacak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tekstil fuarından ihracata 1 milyar dolarlık katkı
Ahmet Öksüz-Şekib Avgadiç

Tekstilde uluslararası alıcılar ile yerli üreticileri bir araya getirecek ve sektörün 15 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlayacak Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı 16-18 Mart’ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde düzenlenecek fuara ilişkin tanıtım toplantısında konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörünün küresel markaların en güvenli limanı olduğunu söyledi. Bu yılı 12,7 milyar dolarlık ihracatla tamamlamayı öngördüklerini dile getiren Öksüz, 2022’de 15 milyar dolarlık ihracatla küresel ticaretteki paylarını daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

PROJELERİMİZİ DÜNYA DUYACAK

Öksüz, fuarın tekstil sektörünü bir adım daha öteye taşıyacağını belirterek, organizasyonun, küresel tedarik zincirinin Türkiye’ye yönelimini sürdürülebilir kılabilmek için kaçınılmaz bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Fuarın 15 milyar dolarlık ihracat hedefine 1 milyar dolar katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getiren Öksüz, “Fuar Ar-Ge ve inovasyon projelerini, tasarım algısını tüm dünyaya duyurmak için bir fırsat sağlayacak. Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısıyız” dedi.

Tekstilin kalbi İstanbul'da atacak

  • İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise tekstil sektörünün kalbinin fuar sayesinde İstanbul’da atacağını belirterek, “Küresel üretirken yerel düşünmeyle, sunum farklılıklarıyla, hedef pazar odaklı küçük dokunuşlarla ihracatımızı daha da artırabiliriz” diye konuştu.

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