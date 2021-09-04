Tekstil ihracatı 8 milyar doları aştı

Türk tekstil sektörü ihracatta yukarı doğru ivmesini sürdürmeye devam ediyor. Sektör 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2020 yılına göre yüzde 41, 2019 yılına göre ise yüzde 24 oranında artış sağlayarak 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağustos ayında ise sektör bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, ihracatta yukarı doğru olan ivmelerini devam ettirmek için sektör olarak çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Ahmet Öksüz

YIL SONU HEDEFİ 12 MİLYAR DOLAR

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren Öksüz, “Yılın 8 ayında ihracat pazarlarımızın yüzde 83’ünde ihracatımız arttı. Yaklaşık 190 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi. Ocak-Ağustos döneminde en fazla tekstil ihracatı gösterdiğimiz ülkelerin sırasıyla yüzde 56 artışla İtalya, yüzde 20 artışla Almanya ve yüzde 51 artışla ABD olduğunu vurgulayan Öksüz, “Yıl sonunda Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 12 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Hazır giyim sektörüyle birlikte yıl sonunda 18,6 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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2020 yılında dünya tekstil ihracatında 5. sıraya yükseldiklerini belirten Öksüz, “AB’nin ise en büyük 2. tekstil tedarikçisiyiz. Avrupa Birliği ülkelerindeki pazar payımız artmaya devam ediyor. AB’nin ithalatından Türk tekstil sektörü olarak yüzde 17,5 seviyelerinde pay alıyoruz. AB’nin yanında başta Amerika Ülkeleri, Diğer Avrupa Ülkeleri ve Eski Doğu Bloku Ülkeleri olmak üzere tüm ülke gruplarında yüzde 60’lara varan önemli artışlar yaşıyoruz” dedi.