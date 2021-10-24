​Tekstil ihracatı​ dolu dizgin

Türkiye’nin toplam ihracatına kesintisiz katkı sağlayan tekstil sektörü salgın döneminde de gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti. 2020 yılında salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren sektör, küreselden aldığı payı artırarak dünyanın en büyük 5’inci tekstil ihracatçısı olmayı başardı.

YENİ HEDEF 300 MİLYAR DOLAR

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 2020 yılında gerçekleştirilen 10 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yarısına katkı sağlayan başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, tekstil sektörünün tarihi rekora koştuğuna vurgu yaparak, “Cumhuriyet tarihi rekoruna doğru ilerliyoruz. Yeni hedefimiz; 5 yıl içerisinde 300 milyar dolar ihracata ulaşmak” dedi.

Ahmet Öksüz - İsmail Gülle

ÜRETİM ENDEKSİNDEN TÜM ZAMANLARIN REKORU

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de konuşmasında ödül kazanan tüm firmaları tebrik ederek, ihracat için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. “Küresel ihracattan aldığımız payı artırarak dünyanın en büyük 5’inci tekstil ihracatçısı olduk” diyen Öksüz, şunları kaydetti: “Avrupa Birliği’ndeki pazar payımızı yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkardık. 2021 yılında ise tarihi zirveye sizlerin katkısıyla adım adım yaklaşıyoruz. Ocak-Eylül döneminde tekstil sektörü ihracatımız 2020 yılına göre yüzde 39,5, 2019 yılına göre ise yüzde 26,2 oranında artarak 9,4 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Hazır giyim sektörü ile birlikte istihdamımız 1,2 milyona ulaştı. Sanayi üretim endeksimiz 141,8 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.”

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