​Tekstil ihracatı​ dolu dizgin

Türkiye’nin toplam ihracatına kesintisiz katkı sağlayan tekstil sektörü salgın döneminde de gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti. 2020 yılında salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren sektör, küreselden aldığı payı artırarak dünyanın en büyük 5’inci tekstil ihracatçısı olmayı başardı.
YENİ HEDEF 300 MİLYAR DOLAR
- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 2020 yılında gerçekleştirilen 10 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yarısına katkı sağlayan başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, tekstil sektörünün tarihi rekora koştuğuna vurgu yaparak, “Cumhuriyet tarihi rekoruna doğru ilerliyoruz. Yeni hedefimiz; 5 yıl içerisinde 300 milyar dolar ihracata ulaşmak” dedi.
ÜRETİM ENDEKSİNDEN TÜM ZAMANLARIN REKORU
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de konuşmasında ödül kazanan tüm firmaları tebrik ederek, ihracat için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. “Küresel ihracattan aldığımız payı artırarak dünyanın en büyük 5’inci tekstil ihracatçısı olduk” diyen Öksüz, şunları kaydetti: “Avrupa Birliği’ndeki pazar payımızı yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkardık. 2021 yılında ise tarihi zirveye sizlerin katkısıyla adım adım yaklaşıyoruz. Ocak-Eylül döneminde tekstil sektörü ihracatımız 2020 yılına göre yüzde 39,5, 2019 yılına göre ise yüzde 26,2 oranında artarak 9,4 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Hazır giyim sektörü ile birlikte istihdamımız 1,2 milyona ulaştı. Sanayi üretim endeksimiz 141,8 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.”
AR-GE yatırımı devam ediyor
- İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ülkesinden biri olmayı hedeflediklerine vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sektörümüzün önündeki rakiplerini geçmemesi için hiçbir sebebi yok. Zira alt yapımız da nitelikli istihdam gücümüz de güçlü tekstil firmalarımız da bu hedeflere ulaşacak birikime sahip. 2021 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 9,4 milyar dolar ihracat sektörümüzün başarı çıtasını bir basamak yukarı taşıdığını gösteriyor. Gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmaları, Ar-Ge ve inovasyon kapasite programı ve fuarlarımızla kısa vadede 12 milyar dolar ihracat, orta vadede ise Dünya’nın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçısı ülkesinden biri olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”