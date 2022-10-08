Ekonomi Tekstilde hedef dünya 3üncülüğü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tekstilde hedef dünya 3’üncülüğü

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), tekstil sektörünün ihracat şampiyonu firmalarına düzenlenen törenle 724 ödül verdi.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Tekstilde hedef dünya 3’üncülüğü
​Tekstilde hedef dünya 3’üncülüğü.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), tekstil sektörünün ihracat şampiyonu firmalarına düzenlenen törenle 724 ödül verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende bir konuşma yapan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil sektörü olarak 2021 yılında 12,9 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdıklarını söyledi. Öksüz, "En büyük hedefimiz, rakiplerimizi geride bırakarak dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ve üretici ülkesinden biri olmak” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye’nin güvenilir ve aranan bir tedarikçi olduğunu tüm dünyaya defalarca kanıtladığını vurguladı.

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