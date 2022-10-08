​Tekstilde hedef dünya 3’üncülüğü.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), tekstil sektörünün ihracat şampiyonu firmalarına düzenlenen törenle 724 ödül verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende bir konuşma yapan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil sektörü olarak 2021 yılında 12,9 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdıklarını söyledi. Öksüz, "En büyük hedefimiz, rakiplerimizi geride bırakarak dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ve üretici ülkesinden biri olmak” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye’nin güvenilir ve aranan bir tedarikçi olduğunu tüm dünyaya defalarca kanıtladığını vurguladı.

EKONOMİ Eylül ihracatı 22,6 milyar dolar: Rekor tazeledi