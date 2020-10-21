Tekstilde talep Çin’den Türkiye’ye yöneldi

Avrupa'nın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden biri olan Türkiye; Çin, Hindistan ve Pakistan’dan sonra üretim gücüyle de dünyanın 4. büyük ev tekstili üreticisi. 2019 yılı ihracatı yaklaşık 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, Pandemi döneminde Batılı ülkelerin Çin'i üretim merkezi olmaktan çıkarma niyetleri ve bu ülkedeki tedariğin yavaşlamasıyla ev tekstilinde talebin Türkiye'ye yöneldiği bilgisini verdi.

İHRACAT YÜZDE 50 ARTTI

Tüm dünyadaki kısıtlama zamanında bile üretimlerini sürdürdüklerini belirten, Nuri Turgut, "Salgın nedeniyle üretime ara verilmesiyle birçok ülke alternatif tedarik merkezi aramaya yöneldi. Akla gelen ülkeler arasında ilk sırada Türkiye yer alıyor ve Türkiye’nin ihracat hacmi yaklaşık yüzde 50 artığını söyleyebiliriz" dedi.

Nuri Turgut

YÜZDE 200 BÜYÜME

Nuri Turgut düzenlediği basın toplantısında, Almanya, Orta Avrupa, Balkanlar ve Körfez Ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından ciddi talep aldıklarını ve yeni ülkelerle ihracat bağlantıları kurarak ihracat hacmini yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Aynı zamanda yurt içi e-ticaret satışlarında da büyük bir artış yaşayan ve yüzde 200 büyüme sağlayan Cotton Box markası olarak, 2021 yılında ise yurt içinde yüzde 15, yurt dışında yüzde 25 büyüme hedefinde olduklarını dile getirdi.