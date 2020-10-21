Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Tekstilde talep Çinden Türkiyeye yöneldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tekstilde talep Çin’den Türkiye’ye yöneldi

Avrupa’nın en büyük ev tekstili ürünleri tedarikçilerinden Türkiye, salgın döneminde Çin’deki üretim sorunları nedeniyle alternatif pazar olarak ortaya çıktı. Tüm kısıtlamalara rağmen, ihracat hacmimiz yüzde 50 arttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa'nın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden biri olan Türkiye; Çin, Hindistan ve Pakistan’dan sonra üretim gücüyle de dünyanın 4. büyük ev tekstili üreticisi. 2019 yılı ihracatı yaklaşık 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, Pandemi döneminde Batılı ülkelerin Çin'i üretim merkezi olmaktan çıkarma niyetleri ve bu ülkedeki tedariğin yavaşlamasıyla ev tekstilinde talebin Türkiye'ye yöneldiği bilgisini verdi.

İHRACAT YÜZDE 50 ARTTI

Tüm dünyadaki kısıtlama zamanında bile üretimlerini sürdürdüklerini belirten, Nuri Turgut, "Salgın nedeniyle üretime ara verilmesiyle birçok ülke alternatif tedarik merkezi aramaya yöneldi. Akla gelen ülkeler arasında ilk sırada Türkiye yer alıyor ve Türkiye’nin ihracat hacmi yaklaşık yüzde 50 artığını söyleyebiliriz" dedi.

Nuri Turgut

YÜZDE 200 BÜYÜME

Nuri Turgut düzenlediği basın toplantısında, Almanya, Orta Avrupa, Balkanlar ve Körfez Ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından ciddi talep aldıklarını ve yeni ülkelerle ihracat bağlantıları kurarak ihracat hacmini yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Aynı zamanda yurt içi e-ticaret satışlarında da büyük bir artış yaşayan ve yüzde 200 büyüme sağlayan Cotton Box markası olarak, 2021 yılında ise yurt içinde yüzde 15, yurt dışında yüzde 25 büyüme hedefinde olduklarını dile getirdi.

Merter esnafından örnek dayanışma
EKONOMİ
Merter esnafından örnek dayanışma
Abone Ol Google News
Ben bir kaleyi yıktım

Ben bir kaleyi yıktım

​'Türkiye'nin desteğini alarak bugünlere geldik.'
Dünyaya umut veriyoruz

Dünyaya umut veriyoruz

​Erdoğan, darbe heveslilerinin son çırpınışları olduğunu vurguladı.
Zengilan kurtarıldı

Zengilan kurtarıldı

​Hocavend'in Veng köyünün ismi Çınarlı olarak değiştirildi.
Suskunluk Türk'e yakışıyor mu?

Suskunluk Türk'e yakışıyor mu?

​Bahçeli'den Türk dünyasına Azerbaycan sitemi.
BAE’li ajan darbe raporu hazırlamış

BAE’li ajan darbe raporu hazırlamış

​Topladığı bilgileri Dubai'ye aktardı.
İYİ Parti'de FETÖ restleşmesi

İYİ Parti'de FETÖ restleşmesi

​Özdağ'ın sözleri ortalığı karıştırdı.

Angelino'yu durduramadık

Angelino'yu durduramadık

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne mağlup başladı.
Mersin'de <br>film gibi operasyon

Mersin'de
film gibi operasyon

Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe.

Ağır hasta sayısı yükseldi

Ağır hasta sayısı yükseldi

Türkiye'nin son koronavirüs tablosu açıklandı.

Eğitimde <br>yeni kararlar

Eğitimde
yeni kararlar

Üniversite öğrencileri için STAR başlıyor.
Sekiz ayın zirvesinde

Sekiz ayın zirvesinde

Yurt içi piyasalarda pozitif ayrışma.
İzin uygulaması <br>uzayacak mı?

İzin uygulaması
uzayacak mı?

​AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan açıklama.
"Evi renk olsun diye yaktım"

"Evi renk olsun diye yaktım"

​İtfaiye yangını güçlükle söndürdü, alay edercesine ifade verdi.
Şoför faciayı önledi

Şoför faciayı önledi

​İstediği yerde inemeyen yolcu otobüsün frenine bastı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.