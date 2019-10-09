Ekonomi Tekstildeki pamuğun yeni markası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tekstildeki pamuğun yeni markası

Pamuk üretiminin yüzde 10'unu karşılayan Diyarbakır'da ticaret borsasınca, ilde üretilen pamuğun 'Diyarbakır pamuğu' adıyla satışa sunulmasına karar verildi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Engin Yeşil
Engin Yeşil

İldeki sektör temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından alınan karar sonucunda, bugünden itibaren Diyarbakır Ticaret Borsasında korbey işlemleri (alıcı, satıcı ve aracıların buluştuğu, teminat yerine sözlerin geçerli olduğu sistem) başlayacak.

100 BİN TON ELYAF

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, tekstilden yağa, kozmetikten kağıda kadar birçok sektörde ham madde olarak kullanılan pamuğun üretiminin büyük önem taşıdığını söyledi. Yeşil, Türkiye'de yıllık yaklaşık 2 milyon 800 bin ton kütlü pamuktan 1 milyon 50 bin ton elyaf üretildiğini, Diyarbakır'da ise 270 bin ton pamuktan 100 bin ton elyaf üretimi yapıldığını bildirdi.

EGE PAMUĞU OLARAK BİLİNİYORDU

Diyarbakır'da korbey işlemleri yapılmadığı için ilde üretilen pamuğun Ege pamuğu olarak satıldığına işaret eden Yeşil, "Yaptığımız görüşmede ilde korbey işlemlerinin yapılması kararı aldık. Ege pamuğu adıyla satılan ürünümüz artık borsamızda Diyarbakır pamuğu olarak işlem görecek" ifadesini kullandı. Pamukta korbey işlemlerinin sadece İzmir ve Adana borsalarında yapıldığına dikkati çeken Yeşil, "9 Ekim Çarşamba gününden itibaren borsada pamuk alıcı ve satıcılarını buluşturacağız" dedi.

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