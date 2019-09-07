Tekstilin başkenti girişimci arıyor

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, Türkiye’de 2010 yılında 26 kalkınma ajansı kurulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Katkı sağlamaya devam edeceğiz. Projeyi 340 bin TL civarında bütçe ile destekleyeceğiz."

Proje, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Türkiye İhracat Meclisi koordinatörlüğünde Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle gerçekleşiyor. Kenti dünya tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Silikon Vadisi yapması hedeflenen etkinlik ile tekstilde ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi amaçlanıyor. Ağustosta başlayan başvuruların 11 Eylül'e kadar devam edeceği etkinlikte dereceye giren projeleri uluslararası ticarete kazandıracak ödüller dağıtılacak.

DESTEK 200 BİN TL

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışmaya tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri, çevreci ve sürdürülebilir alanlar konularında projelerin kabul edileceğini, 18 proje arasında 6 finalistin ödül almaya hak kazanacağını söyledi. Engin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dereceye giren proje sahipleri Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programına katılım, bir yıl profesyonel mentorluk desteği, Ulukoza programı ile 200 bin lira değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, Teknik Üniversitesi Kuluçka hakkı kazanacak."