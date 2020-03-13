Ekonomi Telekomdan değerli vaat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Telekom'dan değerli vaat

Yeni dönemin rotasını çizen Türk Telekom’da marka vaadi ‘Değerli Hissettirir’ olarak belirlendi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom ile iş ortaklığı yapan her bir tedarikçi, paydaş kendisini artık daha değerli hissedecek” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Önal ve Kenan İmirzalıoğlu
Ümit Önal ve Kenan İmirzalıoğlu

Yeni dönemde kurumsal marka vaadini; ‘Değerli Hissettirir’ olarak belirleyen Türk Telekom’un yeni reklam yüzü ise Kenan İmirzalıoğlu oldu. Türk Telekom, kurumsal marka vaadini, düzenlenen basın toplantısında tanıtan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yeni dönemimizi tanımlarken; 180 yıldır bu topraklarda yaşayan insanlara hizmet sunan Türk Telekom’un her bir köşesine sinmiş, çalışanları dâhil tüm paydaşların paylaştığı ‘temel duyarlılık noktasını’ ifade edebilmeyi hedefledik” dedi. Bugünden itibaren Türk Telekom olarak yaptıkları her işte pusulalarının ‘Türk Telekom Değerli Hissettirir’ olacağını aktaran Önal, “Türk Telekom’da çalışan herkes, Türk Telekom’dan hizmet alan her bir müşteri, Türk Telekom ile iş ortaklığı yapan her bir tedarikçi, paydaş kendisini artık daha değerli hissedecek” diye konuştu.

5,8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HEDEFLİYOR

Teknoloji gibi dünyayı geleceğe taşıyan bir alanın liderliğini yaptıklarını aktaran Ümit Önal, en ileri teknolojileri millî kaynaklarla geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını aktardı. Yeni dönemi, müşteri odaklılık üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Önal, “Türk Telekom’un altyapısı demek Türkiye’nin altyapısı demek. Bu bilinçle; 2020’de müşteri deneyimini daha da ön plana çıkararak millî teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardıklarını söyleyen Önal, sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdıklarını söyledi. Önal ayrıca, 5G’ye en hazır operatör konumunda olduklarını kaydederken, “2020’de 5,8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz” dedi.

YENİ REKLAM YÜZÜ KENAN İMİRZALIOĞLU

  • ‘Türk Telekom Değerli Hissettirir’ ile ilgili reklam kampanyası hazırlayan Türk Telekom’un iletişim çalışmalarındaki yeni reklam yüzü de Kenan İmirzalıoğlu oldu. Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı ilk Türk Telekom reklam filmi de dün yayına başladı. Basın toplantısında açıklama yapan İmirzalıoğlu; “Türk Telekom gibi Türkiye’ye değer katan, ülke tarihine tanıklık etmiş köklü bir şirketle bu yola çıkmış olmak bana büyük gurur verdi” dedi.

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