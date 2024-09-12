Temel amacımız düşük enflasyonla güçlü büyüme

Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı'nın açılışına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perakendeciliğin, ticaretin başlangıç noktasının kendi geleneğimizde Ahilikten geldiğini belirterek, hükümet olarak Ahilik Haftası'nın kutlanmasına ve etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi. Perakende sektörü içinde gıda perakendeciliği oranının yüzde 17 olduğunu ifade eden Bolat, ticaret hayatı içinde her sektörde olduğu gibi haksız uygulamalara yönelenlerin olduğuna vurgu yaptı. ‘İstikrar her şeyin başında gelmektedir’ diyen Bolat şunları kaydetti:

PERAKENDEDE DİJİTALLEŞME

“Ekonomide dalgalanmaların en aza indirildiğini dönemde ticaret daha kolaylaşmakta, ekonomi daha düzgün işlemekte, düşük faiz dönemi, düşük enflasyon dönemi ve istikrarlı ticaret herkesin istediği bir şey olmaktadır. Hükümetimiz OVP çerçevesinde enflasyonu 2026 sonuna kadar tek haneli rakama indirme konusunda kararlı bir politika izlemektedir. Temel amacımız istikrarlı bir yapıda Türkiye’nin düşük enflasyonla güçlü büyüme dönemini gerçekleştirmesidir."

Teknolojinin gelişimi ile birlikte perakendecilikte ‘dijitalleşme’ kavramının ortaya çıktığını aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Dijital ve fiziksel dünyaların buluşma noktası haline geldi perakendecilik sektörü. Sadece dijitale adapte olunmamalı. Asıl olan tüketicinin düzgün, kolay, hijyenik ve makul fiyatlarda hizmet almasıdır." Bu arada fuara TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Tekstil ihracatı 8 ayda 21 milyar doları geçti

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı (Texhibition İstanbul) dün kapılarını açtı. Fuara katılan Bakan Ömer Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek, "Tekstil ve konfeksiyonda bu yıl ilk 8 ay itibarıyla 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardı" ifadelerini kullandı. Fuarın açılışına Bolat’ın yanı sıra TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı.







