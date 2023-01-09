Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2023'ün sonlarında uçacak
Milli Muharip Uçak beklenenden önce tamamlandı. Uçuşun 2025'te planlandığını ama önce çekildiğini duyuran Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, "Milli Muharip Uçak 2023'ün sonlarında uçacak" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) ana entegratörlüğünü üstlendiği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kritik aşamalar birer birer tamamlanıyor.
Geçtiğimiz ay iniş takımları üzerine alınan MMU prototipinin, F110 tipi motorlarının entegrasyonu da başarıyla tamamlandı.
Mart 2023’te motorlarını çalıştırarak hangardan çıkış yapması (Roll-Out) planlanan uçak, Türkiye'nin havadaki gücüne güç katacak.
MMU prototipine ait son fotoğrafta, uçağın montaj faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor.
Uçuşun 2025'te planlandığını ama öne çekildiğini duyuran Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Milli Muharip Uçak 2023'ün sonlarında uçacak" dedi.
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MMU'da son durum nedir?
Kotil, "Gerçekten işlerimiz çok güzel gitti. Biz uçuşu normalde ekim 2025'te planlanmıştı. Bu uçuşu şimdi geri çektik. Bu yılın sonunda uçacak. Yapıldı zaten, uçacak.
Milli Muharip Uçak'ın 2 F-16 motoru var. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Uçuş kontrol sistemi olsun, motor takmıştık, hidrolik sistemleri kontrol ediliyor. Hiçbir kaçak yok. İlk yapıyoruz, tam tutturuyoruz. Neden? Çünkü TUSAŞ yıllardan beri herkesle çalışarak geldi.
MMU'nun imalatında şunu gördük; Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Bilirsiniz ki havacılıkla ilgili yaptığınız bir işte kesin olarak çok doğru yapmanız gerekiyor.
Yıllar boyu biz kaportacılık yaptık. Ama bu uçak kaportacılığı. Öyle basit bir iş değil. İşe MMU'nun bu kadar hızlanması sonra da böyle 'sürpriz, bitti' dememizin sebebi teknisyen arkadaşlarımızın bize sürpriz yapmasından kaynaklanıyor.
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Milli Muharip Uçak belgesel olacak. Videoları çekiliyor, görseniz ağlarsınız.
Yakıt tanklarını kontrol ediyoruz, hidroliklerini kontrol ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yakıt alacağız ve sonra motoru çalıştıracağız.
5.nesil uçaklar yüzlerce kilometrelerden hava ve yer hedeflerine kitlenerek imha edebiliyor. Yani hedefin yanına gitmesine gerek yok" diye konuştu.