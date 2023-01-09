Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2023'ün sonlarında uçacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) ana entegratörlüğünü üstlendiği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kritik aşamalar birer birer tamamlanıyor.

Geçtiğimiz ay iniş takımları üzerine alınan MMU prototipinin, F110 tipi motorlarının entegrasyonu da başarıyla tamamlandı.

Mart 2023’te motorlarını çalıştırarak hangardan çıkış yapması (Roll-Out) planlanan uçak, Türkiye'nin havadaki gücüne güç katacak.

MMU prototipine ait son fotoğrafta, uçağın montaj faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor.

Uçuşun 2025'te planlandığını ama öne çekildiğini duyuran Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Milli Muharip Uçak 2023'ün sonlarında uçacak" dedi.

REKLAM

MMU'da son durum nedir?

Kotil, "Gerçekten işlerimiz çok güzel gitti. Biz uçuşu normalde ekim 2025'te planlanmıştı. Bu uçuşu şimdi geri çektik. Bu yılın sonunda uçacak. Yapıldı zaten, uçacak.

Milli Muharip Uçak'ın 2 F-16 motoru var. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Uçuş kontrol sistemi olsun, motor takmıştık, hidrolik sistemleri kontrol ediliyor. Hiçbir kaçak yok. İlk yapıyoruz, tam tutturuyoruz. Neden? Çünkü TUSAŞ yıllardan beri herkesle çalışarak geldi.

MMU'nun imalatında şunu gördük; Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Bilirsiniz ki havacılıkla ilgili yaptığınız bir işte kesin olarak çok doğru yapmanız gerekiyor.

Yıllar boyu biz kaportacılık yaptık. Ama bu uçak kaportacılığı. Öyle basit bir iş değil. İşe MMU'nun bu kadar hızlanması sonra da böyle 'sürpriz, bitti' dememizin sebebi teknisyen arkadaşlarımızın bize sürpriz yapmasından kaynaklanıyor.

REKLAM

Milli Muharip Uçak belgesel olacak. Videoları çekiliyor, görseniz ağlarsınız.

Yakıt tanklarını kontrol ediyoruz, hidroliklerini kontrol ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yakıt alacağız ve sonra motoru çalıştıracağız.

5.nesil uçaklar yüzlerce kilometrelerden hava ve yer hedeflerine kitlenerek imha edebiliyor. Yani hedefin yanına gitmesine gerek yok" diye konuştu.





Ayrıntılar geliyor...

EKONOMİ Milli Muharip Uçak’ın kapısı ortaklığa açık

FOTOĞRAF 10 Savunma Sanayii Başkanı Demir, 24 TV’de katıldığı “Yüz Yüze” programında Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, MMU’nun son montaj hattının açıldığını söyledi: Dün son montaj hattının açılışını yaptık. Montaj hattında uçağımız epey bir ete kemiğe büründü. Onun da inşallah yarın görüntülerini yayınlayacağız. Milli Muharip Uçak nedir?MMU Projesi kapsamında yurt içi imkanlarla üretilen modern uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 ların yerini alacak. Projeyle yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiyenin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor. Milli Muharip Uçağın üretimi TUSAŞ bünyesinde devam ediyor. İlk prototip uçağın 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır şekilde hangardan çıkış yapması ve yer testlerine başlaması bekleniyor. Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak ete kemiğe büründü Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçağının son montaj hattının açıldığını, uçağın ete kemiğe büründüğünü, görüntülerin yarın servis edileceğini söyledi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 8 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye’nin ilk milli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, AirTürkHaber tarafından edinilen bilgiye göre MMU’nun montaj faaliyetleri devam eden ilk prototipi iniş takımlarının üzerine alındı. 8 Aralık 2022 tarihinde TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada, “Teslimatını 2028’de yapacağız. 2028’den sonra ayda iki tane Milli Muharip Uçak üreteceğiz, yılda 24 tane yapıyor. İhtiyaç olursa bu katlanarak artabilir. Milli Muharip Uçağın iniş takımları geldi, bu ayın 20’si itibariyle iniş takımları üzerine olacak ve motorları takılacak.” ifadelerinde bulunmuştu. MONTAJ HATTINA ALINMIŞTITürk savunma sanayiinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak’ın ilk prototipi, geçtiğimiz günlerde nihai montaj hattına alınmıştı. Uçak, Mart 2023’te hangardan çıkış yapacak. TUSAŞ tarafından 3 adet MMU Blok 0 ve 1 adet de MMU Blok I prototipinin üretileceği biliniyor. 2026 sonuna kadar 3 adet MMU Blok 0 prototipinin üretiminin tamamlanması planlıyor. 2029 yılından itibaren ise MMU Blok I konfigürasyonun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet MMU Blok I AC’nin, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 4.5 nesil olarak nitelendirilecek Milli Muharip Uçak’ın, nihai aşamada 5. nesil statüsüne ulaşması hedefleniyor. Halihazırda ABD üretimi F-22 ve F-35 savaş uçakları, 5. nesil savaş uçakları olarak biliniyor. Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-20 platformları ise 5. nesil statüsüne ulaşmayı hedefleyen 4.5 nesil savaş uçakları olarak nitelendiriliyor. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Türk Hava Kuvvetleri, 2030’lu yılların ilk yarısında MMU için IOCFOC ilan edecek. Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı Türkiye'nin ilk insansız savaş uçakğı Bayraktar KIZILELMA'nın havalanmasının yankıları sürerken Milli Muharip Uçak'ın (MMU) üretilen ilk prototipi, iniş takımlarının üzerine alındı. Uçağın ön ve ana iniş takımlarının montajının tamamlandığı görüldü. Ayrıca Milli Muharip Uçak'ın taşıyacağı mühimmatlar da görüntülendi. Öte yandan MMU'ın Elektro-optik Hedefleme Sistemi (EOTS) ile Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (IRST) yerleri net bir şekilde görülebiliyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





FOTOĞRAF 10 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçak’ın çift koltuklu yani tandem oturma düzenine sahip konfigürasyonunu geliştiriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi’22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak’ın halihazırda 200’den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023’te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirtti. Yiğit, ayrıca orta vadede Milli Muharip Uçak için çift koltuklu bir varyantın da geliştirileceğini açıkladı. Bu sayede Milli Muharip Uçak’ın MUM-T (Manned Unmanned Teaming, İnsanlı İnsansız Ekip) kabiliyetini en yüksek verimlilikle kullanması hedefleniyor. Eklenecek koltukla beraber arka koltuktaki pilot, insansız hava araçlarını koordine edebilecek ve yönetebilecek. MİUS ve geleceği tahmin edilen TUSAŞ TISU’nun Milli Muharip Uçak ile beraber koordine şekilde görev icra etmeleri ve bilgi paylaşımı yapmaları sağlanacak. Çift koltuklu konfigürasyonun bir diğer avantajı da öğrenci pilotların eğitimini kolaylaştıracak olması ve riskleri düşürecek olması. 5. nesil savaş uçakları arasında pek yaygın olmayan çift koltuklu konfigürasyon üzerine çalışan birkaç ülke var. Bu ülkelerden biri olan Çin de geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı J-20’nin insansız hava araçlarını kontrol edebilmesi için geliştirdiği J-20B varyantını Ekim 2021’de uçurmuştu. Rusya tarafından geliştirilen Su-57 savaş uçağının da S-70 Okhotnik insansız hava aracı ile beraber görev yapabilmesi için benzer bir konfigürasyonunun yapılacağı biliniyor. S-70 insansız hava aracı, daha önceden Su-57 prototiplerinden biriyle kol uçuşu gerçekleştirmişti. Bir Su-57 uçağının 4 adete kadar Okhotnik kontrol edebileceği belirtiliyor. MİLİ MUHARRİP UÇAK NEDİR?Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır. MİLİ MUHARRİP UÇAĞIN ÖZELLİKLERİMilli Muharip Uçak kapsamında üretilecek olan uçakların, sınıfındaki diğer 5. Nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor. HANGARDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?Bu kapsamda MMU; 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030’dan itibaren envantere alınacaktır. Milli Muharip Uçağın yeni varyantı geliyor Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi'22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak'ın halihazırda 200'den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023'te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirterek yeni bir müjde daha verdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



