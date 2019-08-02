Ekonomi Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı​

Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Pekcan "Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. 7 aylık ihracatımız 104,2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Temmuz ayı ihracat rakamları belli oldu.
Temmuz ayı ihracat rakamları belli oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile İzmir’de ihracat rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,32 artarak 15 milyar 958 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85,8 oldu. Geçen sene 7 ayda bu oran yüzde 67,7'ydi. 7 aylık ihracatımız yüzde 3,07 oranında arttı. Tabi burada Ramazan Bayramı'nın etkisi var. 7 aylık ihracatımız 104,2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır."

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