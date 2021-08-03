Temmuz ayının zam şampiyonu belli oldu

Temmuzda fiyatı en fazla artan "yurt içi turlar", en çok düşen "patlıcan" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi turlardaki fiyat artışını yüzde 19,63 ile salatalık, yüzde 18,33 ile kuru soğan izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,12 ile kayısı, yüzde 15,01 ile elektrik ücreti, yüzde 14,72 ile limon yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 9,25 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 8,32 ile kiraz, yüzde 7,5 ile kabak, yüzde 7,25 ile taze fasulye, yüzde 6,15 ile dolmalık biber takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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Ürün yüzde%

Yurt içi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar 29,42

Salatalık 19,63

Kuru Soğan 18,33

Kayısı 16,12

Elektrik Ücreti 15,01

Limon 14,72

Karpuz 13,66

Sinema 13,08

Tüp Gaz Ücreti 12,00

LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti 9,95

Doğalgaz Ücreti 9,84

Hazır Sütlü Tatlılar 9,04

Elma 8,84

Hazır Kahve 8,72

Yoğurt 7,85

Ayran 7,56

Mercimek 6,57

Otel Ücreti 6,51

Şeftali 6,49

Süt 6,19

Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Ürün yüzde%

Bebek Tulumu -2,44

Ayakkabı -2,48

Pantolon -2,56

Makyaj Malzemeleri -2,72

Sehpa -2,88

Eşofman (Çocuk için) -2,99

Sirke -2,99

Kanepe -3,79

Yatak (Çift Kişilik) -4,08

Tişört (Çocuk için) -4,61

Genç Odası Takımı -4,64

Yatak Odası Takımı -4,94

Oturma Odası Takımı -4,95

Ceket (Kadın için) -5,22

Yemek Odası Takımı -5,41

Dolmalık Biber -6,15

Taze Fasulye -7,25

Kabak -7,50

Kiraz -8,32

Patlıcan -9,25

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