Temmuzda fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarındaki fiyat artışını yüzde 20,11 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 18,71 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 17,68 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı izledi.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 2,18 ile kakao (kakaolu ürünler hariç) ve yüzde 1,27 ile tereyağında gerçekleşti. Fiyatı en az artan ürünler ise yüzde 0,06 ile şans oyunları, yüzde 0,62 ile yenilebilir buz, dondurma, şerbet, yüzde 0,68 ile konut sigortası, yüzde 1 ile sağlık sigortası, yüzde 1,22 ile çocuk giyimi, yüzde 1,4 ile şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri, yüzde 1,43 ile kuru sebze, yüzde 1,96 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim oldu.