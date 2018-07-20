Ekonomi Terör bitti ekonomi canlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Terör bitti ekonomi canlandı

Terörle anılan bölgeler artık adını üretim ve ticaretle duyuruyor. Tam saha mücadeleye dayanan yeni terörle mücadele konsepti sonucunda bölücü örgütün baskısından kurtulan bölge halkı ekonomik olarak da nefes almaya başladı.

Haluk Karakaya Yeni Şafak
Terörden arındırılan Doğu ve Güneydoğu’nun yaylaları ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı
Terörden arındırılan Doğu ve Güneydoğu’nun yaylaları ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı

Ekonomik kalkınmanın ilk meyvesi en önemli gelir kaynağı olan besiciliğe açılan 412 yayla oldu. Bunun sonucu hayvancılık bir yılda yüzde 16 arttı.

412 YAYLA TEMİZLENDİ

Terörden arındırılan Doğu ve Güneydoğu’nun yaylaları da ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı. 2017 yılı itibari temizlenen Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Siirt, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Elazığ’da 412 yaylada besicilik faaliyetleri de canlandı.

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞTA SAYI ARTTI

Yayla ve meraların kullanıma açılmasıyla elde edilen et ve hayvansal gıdalar, bölge halkına ekonomik anlamda önemli katkı sağladı. Bu kapsamda 2017 yılında yayla ve meraları kullanan vatandaş sayısı geçen yıla göre yüzde 16 artış gösterdi. Ayrıca küçükbaş hayvan sayısında ise yüzde 16, büyükbaş hayvan sayısı ise yüzde 5 arttı.

6 MİLYON HAYVAN YETİŞTİRİLİYOR

Ülke genelinde 6 bin 370 yaylada 340 bin 590’ı yerel 48 bin 450’si göçer olmak üzere toplam 386 bin 110 vatandaş besicilikle geçimini sağlıyor. Bu yaylalarda hâlihazırda 4 milyon 354 bin 965’i küçükbaş, bir milyon 620 bin 430’u ise büyükbaş olmak üzere yaklaşık 6 milyon hayvan besleniyor.

Öte yandan 705 yayla kullanıma açık olmasına rağmen vatandaşlar tarafından kullanılmazken, kısa sürede buralarda da hayvancılık faaliyetlerinin başlaması hedefleniyor.

Türkiye’ye altın güven
EKONOMİ
Türkiye’ye altın güven

ABD’liler İran için geliyor
EKONOMİ
ABD’liler İran için geliyor

Halep iddiası

Halep iddiası

​Türkiye ve Rusya, Esed rejiminin Halep'ten çekileceği ve kontrolün Türkiye'ye geçeceği bir formül üzerinde görüşüyor.
Dünyanın tekırkçıdevleti

Dünyanın tekırkçıdevleti

​İsrail parlamentosu, “Yahudi Ulus Devlet” yasasını onayladı.
Çankayane olacak?

Çankayane olacak?

​Türkiye'nin 90 yılına tanıklık eden Çankaya Köşkü merak konusu.
FETÖ'nünprensine şok

FETÖ'nünprensine şok

​FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi.
THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

THY'nin ilk başörtülü pilotu olacak

​İlana başvuran 16 kişi arasında başörtülü Fatma Durmuş da bulunuyor.
Alçaklığadoymadılar

Alçaklığadoymadılar

​HDP'li isimler adeta devlete meydan okudu.
28 günlükteorik eğitim

28 günlükteorik eğitim

​Bostancı, 28 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitim.
Kandil'emesaj

Kandil'emesaj

​Akar ve Güler Hakkari'deki üssü ziyaret etti.

4 yıldıza doğru

4 yıldıza doğru
40 yıllık rezillik

40 yıllık rezillik
Kartal'a kolay rakip

Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Fransa'da skandal olay!

Fransa'da skandal olay!

​Macron'un yardımcısı kılık değiştirip, öğrenci dövdü.
AB'yi tehdit etti

AB'yi tehdit etti

Trump, Google'a verilen cezayı eleştirdi.
İsrail'deapartheid dönemi

İsrail'deapartheid dönemi

Filistinliler ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürüldü.
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zeytinburnu'nda eski bir fabrikada yangın çıktı.
Alperendavasında karar

Alperendavasında karar

​Alperen'i serviste unutanların cezaları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.