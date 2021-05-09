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Ekonomi Terörün finansmanı duman oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Terörün finansmanı ‘duman’ oldu

PKK terörünün finans kaynağı kaçak sigarayla mücadele çift koldan sürüyor. Kaçak tütün yakalama oranı geçen yıl 3,5 kat artışla 416,7 tona ulaşırken, Gelir İdaresi de 24 milyon bandrol denetimi yaptı. Sıkı takiple milyarlarca liralık kaçakçılık önlenirken, terörün finansmanına da darbe vuruldu.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Terörün finansmanı ‘duman’ oldu
Kaçak tütün yakalama oranı geçen yıl 3,5 kat artışla 416,7 tona ulaşırken, Gelir İdaresi de 24 milyon bandrol denetimi yaptı.

Terörizmin finansman kaynaklarından sigara kaçakçılığı ve satışıyla mücadele çift koldan tüm hızıyla sürüyor. Gümrük ekipleri, yoğun denetimlerle kaçakçılara göz açtırmazken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da bandrol denetimleriyle kaçak sigarının piyasada dolaşıma girmesini en başından önlemeye çalışıyor. Bu yolla milyarlarca lira değerinde kaçakçılık engellenirken, terör örgütünün bu alandan sağladığı finansmana da ağır darbe vuruluyor. Yasal mevzuatlarla mücadele etkinlik kazanıyor.

YASA DIŞI SATIŞA HAPİS

  • Bu kapsamda, bandrolsüz şekilde tütünü makarona doldurarak satanlar ve nakledenlere hapis cezası verilmesine ilişkin mevzuat 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girmişti. Yasa dışı tütün ticaretine yönelik önlemler yeniden gündeme geldi. Açık olarak ve makarona doldurulmadan yasa dışı olarak yapılan tütün ticaretine verilen cezaların uygulanması Temmuz ayında başlayacak. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılının tamamında 122,8 ton yasa dışı tütün ele geçirilirken, bu rakam 2020’nin ilk 8 ayında 416,7 tona yükseldi.

MOBİL EKİPLE DENETİM

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da bandrol kontrolüyle denetimleri yoğunlaştırdı. Vergi güvenliğini sağlamak için tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibinde GİB, Ürün İzleme Sistemi kullanıyor. Türkiye genelinde sistem üzerinden yapılan denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılarak yapılıyor. Geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 38 bin oldu.

10 BİN YANILTICI BANDROL TESPİTİ

  • Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı da 24 milyon 2 bin 716 olarak belirlendi. Savcılığa bildirilen mükellef sayısı 1.579 olarak kayıtlara geçti. Denetimler kapsamında kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı geçen yıl 1 milyon 224 bin 400 lirayı buldu. Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 34 bin 629’ünün bandrolsüz, 155 bin 37’sinin taklit bandrollü olduğu, 3 bin 901’inde de niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi. Tütün ürünlerinin de 428 bin 754’ünün bandrolsüz, 857’sinin taklit bandrollü, 10 bin 76’sının yanıltıcı bandrollü olduğu görüldü.

HER YÜZDE 1’DE 750 MİLYON TL

Kaçak tütün, terörün finansmanının yanında devletin önemli vergi kaybına da neden oluyor. Yasa dışı açık satış yapan tütüncü dükkanı sayısı 2016 yılında 6 bin civarındaydı. Bu sayı, geçen yılın sonunda 20 bine çıkmış durumda. Yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün tüketenlerden, yasal piyasaya geçirilen yüzde 1’lik bir oran devletin kasasına girecek 750 milyon TL anlamına geliyor.
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