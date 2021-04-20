Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Dev market zinciri Tesconun üç mağazasına tarihi geçmiş ürün cezası
DÜNYA EKONOMİSİ

Tesco'nun üç mağazasına tarihi geçmiş ürün cezası

Dev market zinciri Tesco'nun üç mağazasına tarihi geçmiş ürün cezası

İngiltere'nin en büyük süpermarketler zinciri Tesco, Birmingham'daki üç mağazada tarihi geçmiş yiyecekleri sattığı için 7.56 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi Diğer
Tesconun üç mağazasına tarihi geçmiş ürün cezası
Foto/arşiv

Bournville'de iki Tesco Express mağazasında ve Bristol Road South'ta bir Tesco Metro'da rastlanan olay üzerine market zinciri 7.56 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre para cezası, Tesco Stores Ltd'nin 2016 ve 2017 yılları arasında gerçekleşen 22 Gıda Güvenliği ve Hijyen Yönetmeliği ihlalini kabul etmesinden sonra verildi. Tesco, sorunları düzeltmek için "acil önlem" aldığını söyledi.

Belediye meclisi, market şirketine Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde ceza verildiğini ve ayrıca 95.500 sterlinlik dava masraflarını ödemeye karar verdiğini söyledi.

Çevre sağlığı departmanı savcılık, yerel makamın son kullanma tarihi geçen yiyeceklerin satıldığına dair şikayetler alması üzerine bir soruşturma başlattı.

Gıda müfettişleri, şirketin şehir gıda perakende satış tesislerinden üçünü ziyaret etti.

esco sözcüsü, "2016 / 17'de üç mağazada az sayıda güncelliğini yitirmiş ürünün satışta bulunması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Müşterilerimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir< açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez duyurdu: Mayıs ayı içinde testlere başlıyoruz
EKONOMİ
Bakan Dönmez duyurdu: Mayıs ayı içinde testlere başlıyoruz

EKONOMİ
Rekabet Kurulu'ndan 9 çimento firmasına soruşturma

Ülker’den e-ihracatta önemli adım: 30 ürün Amazon üzerinden üç ülkeye ulaşacak
EKONOMİ
Ülker’den e-ihracatta önemli adım: 30 ürün Amazon üzerinden üç ülkeye ulaşacak

Abone Ol Google News
Hurdadan muhteşem dönüşüm

Hurdadan muhteşem dönüşüm

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.
İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Rekabet Kurumundan 32 teşebbüse soruşturma

"Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.