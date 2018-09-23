'TESK Kart' kullanıcı sayısı artıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa birçok sektörde indirim sağlayan TESK Kart'ın kullanımının her geçen ay yaygınlaştığını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, geçen yıl ekim ayında tanıtımı, aralıkta ise dağıtımı yapılan TESK Kart'ı kullanan esnaf sayısının temmuz sonu itibarıyla 81 bin 200'e çıktığını, bu ay sonuna kadar 15 bin yeni kartı oda ve birliklere göndereceklerini ifade etti. Böylece kartı kullanan esnaf sayısının 100 bine yaklaşacağına işaret eden Palandöken, "Hedefimiz 2 milyon esnafımızın ve ailesinin bu kartın sağladığı imkanlardan faydalanmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmalı oldukları sektör yelpazesini olabildiğince genişletmeye çalıştıklarını aktaran Palandöken, "Bu sektörlerde geçtiğimiz ay en çok akaryakıt, daha sonra da sağlık sektöründe harcama yapıldı. Akaryakıt için kartı en çok kullanan iller sırasıyla Kayseri, Malatya ve Tokat olurken, sağlık sektöründe en çok kullanan iller sırasıyla Trabzon, Samsun ve Tokat oldu." ifadesini kullandı.

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