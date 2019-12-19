Ekonomi TESKten bakkallara tek tip paket çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK'ten bakkallara tek tip paket çağrısı

Siyah paketli sigara uygulamasının başladığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sigara ve tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması 5 Aralık 2019 itibarıyla başladı. Artık eski paketlerde üretim yapılmayacak. Bu nedenle büfe, bakkal ve bayi esnafımız kısa süre içinde sigara satışlarında öncelikle mevcut paketlerin satışlarını yapmalı” dedi.

Haber Merkezi İHA
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den esnaf ziyareti.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den esnaf ziyareti.

Yeni düzenlemede sigara paketleri üzerindeki değişiklikler hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sigara ve tütün mamulleri paketlerinde marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi kaldırıldı.

Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki resimli sağlık uyarıları alanı yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarıldı.

Resimli sağlık uyarıları içerisinde yer alan ‘Alo 171 Sigara Bırakma Hattı’ mesajı olacak. Sigara içmek öldürür-hemen bırakın’ genel uyarısı ile ‘Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70’ten fazla madde içerir’ bilgi mesajı bulunacak. Paketler üzerinde bulunan ‘18 yaşını doldurmayanlara satılamaz’ şeklindeki uyarı, ‘18 yaşını doldurmayanlara satışın cezası hapistir’ şeklinde değiştirildi” dedi.

“Öncelikle mevcut paketlerin satışları yapılmalı”

Mevcut paketlerin tüketiminin öncelikli olduğunu da hatırlatan Palandöken, “5 Ocak’a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak. Büfe, bakkal, bayii esnafımız öncelikli olarak ellerinde bulunan eski paketli sigaraların tüketimini yapmalı” şeklinde konuştu.

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