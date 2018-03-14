EkonomiTESKten esnafı sevindirecek öneri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Esnafın prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli'

TESK'ten esnafı sevindirecek öneri

Esnafın toplumda en çok çalışan kesim olmasına rağmen diğer sigortalılardan daha çok prim ödediğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bağ-Kur’lu esnaf ve sanatkar, tatil nedir bilmeden gece gündüz dükkanının başında duruyor. Hem en uzun prim gün sayısını ödüyor hem de emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli” dedi.

Haber MerkeziIHA
TESK Başkanı 'Esnafın prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli' dedi.
TESK Başkanı 'Esnafın prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli' dedi.

Esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı altında ezildiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız emeklilikte maalesef diğer kesimlerle eşit haklara sahip değil. SSK’lı çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli olurken, esnaf ve sanatkarımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada bin 800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Ancak esnaf ve sanatkar, SSK’lının iki katından fazla mesai yapıyor. Sabah 05.00’te dükkanı açıp, gece 24.00’e kadar çalışan esnafımız var. SSK ile çalışanlar ay sonu geldiğinde maaşını alırken, esnaf ticari faaliyetle uğraştığı için zarar etme riski var. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda ‘devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır’ denmesine rağmen esnafımız uzun prim gün sayısı altında eziliyor” diye konuşu.

"SOSYAL GÜVENLİKTE EŞİTLİK SAĞLANMALI"

İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK’lı ve Bağ-Kur’lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “60 günden fazla prim borcu olan esnaf sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Diğer kesimlerde olduğu gibi esnaf ve sanatkar da prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmelidir. Ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için ‘rapor ücreti’ hakkı verilmelidir. Ayrıca esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalı. Çünkü iş yerinin kendine ait olması kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. Çalışanın hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlara aylık bağlanması için SSK’lıların 900 gün, Bağ-Kurluların ise bin 800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK’lı ve Bağ-Kur’lu ayrımlarına son verilerek, tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

İkinci el alanlar dikkat: Zorunlu oldu
EKONOMİ
İkinci el alanlar dikkat: Zorunlu oldu

Esnaf sayısı 2 ayda 3 bin 500 arttı
EKONOMİ
Esnaf sayısı 2 ayda 3 bin 500 arttı

300 koyun Nisan'da dağıtılacak
EKONOMİ
300 koyun Nisan'da dağıtılacak

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da
Ekonomi

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da

Sahibi yurt dışına kaçan ve binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlikbank’ın 300 büyükbaş hayvanı Tekirdağ’da süt üretiyor. Tesislerdeki hayvanların, yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirildiği öğrenildi.
Beşiktaş-Bayern Münih
Spor

Beşiktaş-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlıyor.
Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası
Gündem

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeklerinin, özel kreşte dövüldüğünü iddia eden aile şikayetçi oldu. Okul yetkileri çocuğun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.
BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
Teknoloji

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI