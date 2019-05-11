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Ekonomi TESKten kara liste çağrısı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK'ten kara liste çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın en çok sıfır faizli can suyu kredisine ihtiyacı var ve buna ulaşmasının önündeki en büyük engel kara liste. Etkin bir sicil affı ile esnafımız rahatlayacaktır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken.

Palandöken, esnaf ve sanatkara kullandırılan, düşük ya da sıfır faizli kredilere talebin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Döviz kurlarındaki dalgalanmadan, zincir marketlerden ve AVM'lerden en fazla olumsuz etkilenen kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirten Palandöken,

"Esnafımızın en çok sıfır faizli can suyu kredisine ihtiyacı var ve buna ulaşmasının önündeki en büyük engel kara liste. Etkin bir sicil affı ile esnafımız rahatlayacaktır. Borcunu ödemekte zorlanan esnafımızın kredilerine, yapılandırma getirilmeli. Düşük ve sıfır faizli kredi imkanlarının çeşidi ve üst limiti artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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