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Ekonomi TESKten merdiven altı ürün uyarısı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı

TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı'nda tüketimi artan baklava, şeker, çikolata gibi ürünlerde merdiven altı üretimin arttığına dikkati çekerek, bu ürünlere itibar edilmemesini istedi.

Haber Merkezi AA
Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor.
Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, vatandaşları, bayram öncesi merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla baklava, şeker, çikolata gibi ürünlerde merdiven altı üretimin arttığını hatırlatarak bu tür sağlıksız ürünlere itibar edilmemesini isteyen Palandöken, "Vatandaşımız merdiven altı üretimden uzak durmak için, olması gereken fiyatın altında satılan ürüne şüpheyle yaklaşmalıdır. Albenisi olan, değerinin altında satılan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve şüphelendiği ürünleri yetkililere bildirmek de vatandaşımızın görevidir.” ifadesini kullandı.

Bayramda vatandaşın ağız tadıyla gıda tüketebilmesi için denetimlerin artırılmasının önemine dikkati çeken Palandöken, şunları bildirdi:

"Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ürün fiyatlarının artması da merdiven altı fırsatçılarını iş başına geçirdi. Cebini ve bütçesini düşünen vatandaşlarımız, ucuz diye bu ürünleri aldığında kar ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Öte yandan kayıt dışılığı artırarak ekonomimize de zarar veriyor."

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