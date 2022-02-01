Ekonomi Otomobil devi Tesla 54 bin aracını geri çağırıyor
OTOMOTİV

Otomobil devi Tesla 54 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54.000 ABD aracını geri çağırıyor.

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Tesla 54 bin aracını geri çağırıyor
Tesla

Otomobil devi Tesla Inc, bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53.822 ABD aracını geri çağıracak.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi.

NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.

NHTSA, Tesla’nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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