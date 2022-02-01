Otomobil devi Tesla 54 bin aracını geri çağırıyor

Otomobil devi Tesla Inc, bazı modellerin güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilecek şirketin Tam Kendi Kendine Sürüş (Beta) yazılımına sahip 53.822 ABD aracını geri çağıracak.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi.

NHTSA, bu özelliğin araçların durmadan tüm kavşaklardan geçmesine izin verebileceğini söyledi.

NHTSA, Tesla’nın bir kablosuz yazılım güncellemesi gerçekleştireceğini söyledi. Tesla konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

TEKNOLOJİ Tesla'da çip krizi: Bazı araçlar USB girişi olmadan teslim ediliyor

FOTOĞRAF 7 Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi. Yapılan son güncellemeye göre Tesla Türkiye'de 10 ilde süper şarj istasyonu konumu eklendi. Süper şarj istasyonlarının Türkiye'deki konumlarında yer alan iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya olarak belirtildi. ABD ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla'nın; Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. T Tesla ayrıca iş ilanları sayfasında İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı için iş ilanı yayımladığı görüldü.<br> Türkiye'de kurulması planlanan Supercharge istasyonlarının, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebileceği öğrenildi. Tesla'dan Türkiye hamlesi: 10 ili listesine ekledi ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'nin 10 ilinde şarj istasyonu kurmak için harekete geçti. Tesla'nın resmi internet sitesindeki bilgilere göre kurulacak olan şarj istasyonlarının konumu da paylaşıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 12 Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapmış olduğu görüşme ve Anıtkabir ziyaretinin sebebi ortaya çıktı. Dünyanın en önemli elektrikli otomotiv markalarından biri olan Tesla ,Türkiye’de kurduğu \"Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi\" sayesinde tüm modellerini ülkeye getirmeye karar verdi. Modellerin arasında en göz alıcı olan ise Tesla’nın en ileri teknolojili ve en hızlı modeli Tesla S. Türkiye’deki şirketin sermayesini 50 milyon lira nakit ödeyerek arttıran Elon Musk, iş görüşmesini bizzat yaparak 2015 yılından bu yana Lufthansa Havayolları’nın Türkiye-Irak CEO’su olarak görev yapan ve şirketin yüzde 20 büyümesini sağlayan Kemal Geçer’i transfer etti.<br> Elon Musk 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeden sonra telefon ve mesaj yoluyla iletişim kurmaya devam ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili dostum” dediği Elon Musk’la yaptığı bir görüşmenin ardından, “Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Tesla'nın kurucusu kimdir? Teslanın kurucusu Elon Musk'tır. Elon Musk, SpaceX şirketinin kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla şirketinin CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company şirketinin kurucusu; Neuralink'in ile OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş başkanıdır. Tesla'nın bütün modelleri Türkiye'ye geliyor Elektrikli otomotivin başarılı markalarından Tesla, Türkiye'ye kurmuş olduğu "Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi"sayesinden bütün modellerini ülkemize getiriyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder