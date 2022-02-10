Tesla Türkiye için yeni iş ilanı

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomotiv şirketi Tesla, 'Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited' şirketi adı altında Türkiye'de resmi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Tesla'nın Türkiye operasyonunun başına daha önce Lufthansa Group bünyesinde çalışan Kemal Geçer getirildi.

Şirketin Türkiye faaliyetleri için açtığı ilk iş alnında proje yöneticisi aranıyordu. NTV'de yer alan habere göre, şirketin internet sitesinde son açılan iş ilanında ise İstanbul merkezli bir Operasyon Koordinatörü aranmaya başlandı.

10 ŞEHİRDE HIZLI ŞARJ İSTASYONU

Şirketin 2022 içerisinde Türkiye'de resmi olarak kuruluşunu ve yapılanmasını tamamlayarak 4 modelini de satışa sunması öngörülüyor. Tesla'nın supercharger altyapısını da Türkiye’ye getirecek.

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Süper Şarj istasyonları için Tesla'nın internet sitesinde Türkiye'den 10 il yer aldı.

Bu iller; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Sakarya, İzmir ve Konya olarak sıralandı.

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TESLA TÜRKİYE'NİN BAŞINA GELEN KEMAL GEÇER KİMDİR?

Antalya’da 1984’te doğan Geçer, Schumpeter School of Business and Economics’i bitirdi. 32 yaşındaki genç genel müdür, iş hayatına Almanya’da Vodafone’da başladı.

2015’te Lufthansa Havayolları’nda göreve başlayan Kemal Geçer, Satış Müdürlüğü görevini bir yıl boyunca yaptıktan sonra 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren de Lufthansa Türkiye’de genel müdür olarak göreve başladı. Geçer, Lufthansa Havayolları'nın en genç genel müdürü oldu.

Kısa bir süre önce yeni Lufthansa'dan istifa eden Geçer, Tesla'nın Türkiye faaliyetlerinin başında olacak.

Tesla Türkiye'nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü ise Emir Tunçyürek olacak.

TÜRKİYE'DE 4 MODEL SATIŞA ÇIKARACAK

Tesla, ülkemizde 2022 yılının sonuna kadar 4 model satışa çıkarmak istiyor. Bu elektrikli otomobiller arasında Model 3, Model Y, Model S ve Model X bulunuyor. Bunlara ek olarak şirket, kendi elektrikli otomobil şarj etme istasyonları Tesla Supercharger‘ları kullanıcılarına sunarak Türkiye’deki şarj istasyonu alt yapısını güçlendirmek istiyor.

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FOTOĞRAF 7 Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi. Yapılan son güncellemeye göre Tesla Türkiye'de 10 ilde süper şarj istasyonu konumu eklendi. Süper şarj istasyonlarının Türkiye'deki konumlarında yer alan iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya olarak belirtildi. ABD ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla'nın; Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. T Tesla ayrıca iş ilanları sayfasında İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı için iş ilanı yayımladığı görüldü.<br> Türkiye'de kurulması planlanan Supercharge istasyonlarının, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebileceği öğrenildi. Tesla'dan Türkiye hamlesi: 10 ili listesine ekledi ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'nin 10 ilinde şarj istasyonu kurmak için harekete geçti. Tesla'nın resmi internet sitesindeki bilgilere göre kurulacak olan şarj istasyonlarının konumu da paylaşıldı.

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