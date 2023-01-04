Ekonomi Tesla ve Appleın hisselerinde keskin düşüş
DÜNYA EKONOMİSİ

Tesla ve Apple'ın hisselerinde keskin düşüş

ABD borsalarındaki en aktif ve yoğun işlem sahibi olan hisselerinden Tesla ve Apple'ın hisseleri son 24 saatte keskin düşüşler kaydetti.

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Haber Merkezi Reuters
​Tesla ve Appleın hisselerinde keskin düşüş
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Tesla TSLA.O hisseleri zayıf talep ve teslimatlarda aksamalara neden olan lojistik sorunları nedeniyle yüzde 12 değer kaybederken, Apple'ın AAPL.O piyasa değeri de keskin şekilde gerileyerek 2 trilyon doların altına indi.

Tesla'nın yaklaşık bir yıl önce bir trilyon doların üzerine çıkan piyasa değeri, yine geçen yıl Çin'deki koronavirüs önlemlerinin otomotiv talebine ilişkin yarattığı endişelerle yüzde 65 geriledi.

Dünkü kayıplarla şirketin piyasa değeri 50 milyar dolar daha gerileyerek rakibi Ford'un seviyesine indi.

Apple'ın piyasa değeri de geçen yılki büyük kayıpların ardından dün itibarıyla Mart 2021'den bu yana ilk kez 2 trilyon doların altına düştü.

iPhone üreticisi Apple, tam bir yıl önce 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olmuş, ancak bunun ardından hisseler değer kaybetmeye başlamıştı.

Apple'ın hisseleri dün yüzde 3.7 düşüşle hisse başına 125.07 dolara geriledi.

Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı: İnanılır gibi değil ama gerçek
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Oberfranken Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanyanın Bamberg şehrinde trafik polisleri, A70 otobanında Bayreuth yönüne giden 45 yaşındaki Tesla sürücüsünü kontrol etmek istedi.
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Sürücü, trafik polislerinin korna dahil dur sinyallerine cevap vermedi.
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Polisler, Tesla sürücüsünün gözleri kapalı ve ellerini direksiyon simidinden çekmiş bir şekilde koltukta uzandığını tespit etti.
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Aracın saatte belli bir süre 110 kilometre hızla öndeki polis arabasıyla aynı mesafeyi koruduğu dikkati çekti.Bu, sürücünün otomatik pilotu devreye alıp uykuya daldığı şüphesini güçlendirdi. Yaklaşık 15 dakika sonra sürücü nihayet uyandı ve polislerin talimatlarını yerine getirdi.
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Kontroller sırasında söz konusu sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.
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Polisler, otomatik pilotun devre dışı kalmaması için araçta direksiyona takılan bir alet tespit etti.
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Ehliyetine el konulan Tesla sürücüsü, karayolu trafiğini tehlikeye atma suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.
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Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı: İnanılır gibi değil ama gerçek
Almanya'da kullandığı Tesla marka otomobili otopilot moduna alıp uyuyan sürücüyü 15 dakika boyunca polis kovaladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti. Yaşanan olay sonrası sürücünün ehliyetine el konuldu. İşte detaylar...

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