Ekonomi Teslaya 162 milyon dolarlık dava
DÜNYA EKONOMİSİ

Tesla'ya 162 milyon dolarlık dava

JPMorgan Chase & Co., Elon Musk’ın 2018 yılında şirketi satın alarak borsadan çıkaracağı yolundaki tehdidini içeren tweeti ile ortaya çıkan belirsizliğin ardından, Tesla Inc.’ye kullanım fiyatının üzerinde vadesi dolan varantlar için 162 milyon dolarlık ödeme yapması talebiyle dava açtı.

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Haber Merkezi Diğer
Teslaya 162 milyon dolarlık dava
Foto/arşiv

JPMorgan, 7 Ağustos 2018 tarihli tweetin kullanım fiyatında ayarlamaya olanak tanıyan önemli miktarda bir kurumsal işleme neden olduğunu ve bankanın bu fiyatı duyurudan önceki aynı adil piyasa değerini sürdürmek için düşürdüğünü iddia ediyor. Tesla satın alarak Borsadan çıkarma anlaşmasını söz konusu yılın 24 Ağustos tarihinde vaz geçti ve JPMorgan hisse fiyatındaki artışı yansıtmak için kullanım fiyatında tekrar ayarlamaya gitti.

Banka Pazartesi günü Manhattan federal mahkemesine verdiği şikayet dosyasında, “JPMorgan’ın ayarlamalarının uygun ve kontrat şartlarına gerektirdiği şekilde olmasına karşın, Tesla kontrattaki kullanım fiyatını belirlemeyi ve JPMorgan’a olan borcunu ödemeyi reddetti. Tesla kontrat yükümlülüklerini açık bir şekilde ihlal etti. Sonuç olarak 162 milyon doların üzerinde bir tutarın Tesla tarafından JPMorgan’a acil olarak ödenmesi gerekiyor” dedi.

Banka, kontratın ihlaline ilişkin şikayetinde, “Tesla 13 Şubat 2019’da JPMorgan’a yazdığı mektupta, yapılan ayarlamaların mantıksızca hızlı olduğu ve Tesla hisselerindeki volatiliteden kaynaklanan değişikliklerden faydalanmaya yönelik fırsatçı bir çabayı işaret ettiği yolunda şikayette bulunduğunu” kaydetti.

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