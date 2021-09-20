Ekonomi Teşvikler kadın çalışana yaradı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Teşvikler kadın çalışana yaradı

Devlet teşvikiyle kurulan fabrika ve atölyeler kadınlara kazanç kapısı oldu. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Bingöl’de fabrika sayısı 5’ten 25’e çıkarken, kadın istihdam oranı yüzde 90’a yaklaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teşvikler kadın çalışana yaradı
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Devlet desteğiyle yatırımcılar tarafından kurulan fabrika ve atölyelerde kadın istihdamı günden güne artıyor. Yatırımcının ilgi gösterdiği ve 6’ncı teşvik bölgesinde yer alan Bingöl’de kadın istihdamındaki artış sürüyor. Bölgede, 2016 yılı öncesinde bir elin parmağını geçmeyen tekstil fabrikalarının sayısı 25’e ulaştı. Fırat Kalkınma Ajansı, KOSGEB, İŞKUR, valilik ve yerel yönetimlerin destekleriyle artış gösteren fabrikalarda 3 binden fazla kişi istihdam ediliyor.

İSTİHDAM 3 BİNE ULAŞTI

Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen, son yıllarda devlet desteklerinin etkisiyle Bingöl’de tekstil sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Telimen, “2016 yılında Bingöl’de 5 firma faaliyetteydi ve yaklaşık 600 kişilik istihdam sağlıyorlardı. 2021 yılında firma sayısı 5’ten 25’e çıktı. İstihdam da 3 bine ulaştı.

İsa Telimen
İsa Telimen

6’NCI BÖLGE AVANTAJI

Bu istihdam edilenlerin büyük çoğunluğu da kadınlar ve genç kızlardan oluşuyor. Yüzde 90’a yakını bu şekilde diyebiliriz” dedi. Bingöl’ün 6’ncı bölgede olmasının avantaj oluşturduğunu ifade eden İsa Telimen, “Teşvik belgeli yatırımlarda sigorta primlerini 10 yıl boyunca devlet karşılıyor. Aynı zamanda KDV ve gümrük vergisi muafiyeti söz konusu. Faiz indirimi yapılıyor, stopajdan muaf oluyor firmalarımız. İnşallah önümüzdeki bir iki yıllık süreç sonunda bu 25 olan firma sayımızı artık 30’un üzerine çıkarmış olacağız. İstihdam sayısı da 5 bine yaklaşmış olacak. Çünkü bu alanda yeni yeni yatırımlar yapılıyor” dedi.

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