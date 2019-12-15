Teşvikte aslan payı imalatın

Katma değeri yüksek ürünlerin yerlileşmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın olumlu etkileri ilk seneden görülmeye başladı. İmalat sektörü gibi sanayileşmenin ana unsuru olan alana öncelik veren hükümet, bu kapsamda 10 ayda 101 milyar liralık sabit yatırım için 4 bin 302 teşvik belgesi düzenledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı makine sektörüyle başlattıklarını belirterek, “6 Aralık’ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200’e yakın talep aldık” dedi.

Mustafa Varank

166 BİNDEN FAZLA EK İSTİHDAM

Cari açık verilen sektör ve öncelikli ürün gruplarını, paydaşlarla beraber belirlediklediklerini söyleyen Bakan, “Teşviklerin sektörel çeşitliliği tam da arzuladığımız şekilde gerçekleşti. Aslan payı imalat sektörüne ait. Bu durum önümüzdeki dönemin istihdam artışları için oldukça iyi bir tabloya işaret ediyor. Yatırım teşvikleri sayesinde 166 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını bekliyoruz. Bu yatırımlar atıl kapasiteyi üretime kazandırmanın yanında; tedarikçi firmalara da talep oluşturacak. Böylelikle üretim öncülüğünde nitelikli büyüme hız kazanacak” bilgisini verdi.

KÜRESEL ŞOKU BERTARAF ETTİK

Varank, TBMM Genel Kurulunda bakanlığı ve bağlı kurumların 2020 yılı bütçesi üzerinde konuşma yaptı. Küresel ekonomide risk ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemden geçildiğini belirten Varank, gümrük tarifelerindeki artış ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin, dünya genelinde bir daralmaya yol açtığını, 2019 yılı için yapılan küresel büyüme tahmininin de yüzde 3 civarında olduğunu söyledi. Bu oranın son 10 yılın en düşük seviyesi olduğuna işaret eden Varank, “2018 ağustosunda ekonomik temellerimizden bağımsız ciddi bir dış şokla karşılaştık. Bir yandan bölgemizdeki güvenlik tehditleriyle mücadele ederken, diğer yandan ekonomimize yönelik saldırılara göğüs gerdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin uyguladığı sonuç odaklı politikalarla şokun etkisini bertaraf ettik” bilgisini verdi.

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244 AR-GE MERKEZi AÇILDI

Mustafa Varank, yüksek teknolojili ürünlerin özel sektör ve üniversite iş birliğiyle geliştirilmesi için “Mükemmeliyet Merkezleri ve Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programlarını” hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Bu sene 244 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile 4 yeni teknoparkın kurulmasını sağladık. Bugün itibarıyla ülkemizde bin 572 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 85 teknopark bulunuyor. Teknoparklarda faaliyet gösteren 5 bin 500 firmanın ihracat geliri 4,5 milyar dolara, satış gelirleri de 84 milyar liraya ulaştı. Geliştirilen 1020 projeye 278 milyon lira dış kaynak sağlanmıştır. 16 senede yerli patent başvuru sayısı 18 kat, yerli patent tescil sayısı da 38 kat arttı. Marka başvurularında 2011’den bu yana istisnasız her yıl Avrupa’da birinci sıradayız. Toplam yerli sınai mülkiyet verilerinde dünyada 11’inciyiz. Ülkemizde toplam Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı ilk defa yüzde 1’i aştı.”

Dijital model fabrika yolda

Sanayide dijital dönüşümü hızlandıracaklarını ifade eden Bakan Varank, yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için “model fabrikalar” kuracaklarını söyledi. 1970’li yıllardan beri Ergene Havzası’nda yaşanan çevre kirliliğine karşı en büyük çevre projesini sürdürdüklerinin altını çizen Varank, “Eylem Planı ile bugüne kadar 900 milyon lira harcadık. Müşterek atıksu arıtma tesislerinden üçünü tamamladık, kalan ikisini 2020 yılında bitireceğiz” diye konuştu.