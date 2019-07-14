Ekonomi Tetikçi sahnede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tetikçi sahnede

Türkiye’de ekonomiye güven endekslerinin yükseldiği bir dönemde tetikçi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu BB’den BB- seviyesine çekti. Tam bir siyasi tutumla S-400 alımını açıkça gerekçe gösteren Fitch, bu teslimatın ABD’nin yaptırım ihtimalini arttırdığını ileri sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD merkezli derecelendirme kuruluşu Fitch
ABD merkezli derecelendirme kuruluşu Fitch

Dengelenme sürecinin hızlandığı ve Türkiye ekonomisine ilişkin güven endekslerinin yükseldiği bir dönemde tetikçi derecelendirme kuruluşu Fitch yeniden sahneye çıktı. S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye geldiği gün ABD’li Fitch’in, Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi dikkat çekti.

Yerel seçimleri geride bırakan Türkiye’nin S-400 hava güvenlik sistemlerinin Rusya’dan getirilmesi işlemi de tamamlandı. Piyasaların büyük tepki vermediği bu konuyla ilgili Türkiye’yi tehdit eden çevrelerin beklentileri boşa çıktı. Dengelenme sürecinin arttığı ve Türkiye ekonomisine ilişkin güven endekslerinin yükseldiği bir dönemde tetikçi derecelendirme kuruluşu Fitch yeniden sahneye çıktı.

TETİKÇİLİĞİN BAHANESİ S-400

Türkiye’yi tehdit eden çevrelerin sesi konumundaki ABD merkezli derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu bir basamak düşürerek BB’den BB- seviyesine çekti. Tetikçiliğine bahane arayan Fitch’in açıklamasında kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşımasının da gösterilmesi dikkat çekti.

Peki Türkiye ekonomisindeki tablo nasıl? Mayıs ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,3 artarak Nisan ayında gördüğümüz geçici düşüşü geride bıraktı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalatındaki % 25.5’lik ve sermaye malları üretimindeki % 6.5’lik artış bu gelişmede belirleyici oldu.

Haziran ayında üretimin diğer öncü göstergelerinde de pozitif bir performans gözlemlendi. İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 47,9’la son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapasite kullanım oranımız 77,1’le, 2018 Ağustos’undan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Türkiye’nin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 47,9 ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapasite kullanım oranımız 77,1 ile 2018 Ağustos'undan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 6 PUAN YÜKSELDİ

Ekonomideki iyileşmeler güven endekslerine de yansıdı. Haziran ayında, hem reel sektörümüzün hem de tüketicilerimizin ekonomiye güveni arttı. Mayısta 77,5 olan Türkiye’nin ekonomik güven endeksi Haziranda yüzde 83,4’e yükseldi. Sektörel güven endeksleri de incelendiğinde bütün alanlardaki iyileşmeler dikkat çekiyor. Reel kesim güven endeksi 94,7’den 99,6’ya yükselirken, hizmet sektörü güven endeksi 79,4’ten 84,4’e çıktı.

2023’TEKİ HEDEFLER NETLEŞTİ

Türkiye’nin önünde seçimsiz 4 yıllık bir dönem var. Bu dönemi kapsayan ve Türkiye’yi 100’üncü yılına taşıyacak hedefler geçen hafta açıklanan 11. Kalkınma Planı’nda ortaya konuldu. “Üreten, paylaşan, müreffeh ve güçlü Türkiye” vurgusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni sunulan beş yıllık kalkınma planında Gayri Safi Milli Hasıla, milli gelirden kişi başına düşen gelir, istihdam, enflasyon, ihracat, ithalat gibi temel ekonomik hedefler ortaya konuldu. 11. Kalkınma Planı da temel hedef olarak büyümenin altını çiziyor.

  • İŞ DÜNYASI DİK DURDU
  • Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın Fitch’in notuyla ilgili, “Tamamen taraf tutuculuktur, tamamen Türkiye’nin gerek S-400, gerekse F-35 ile alakalı aldığı kararlarla ilgilidir. Önümüzdeki günlerde bunların benzerleri de olacaktır. Üretmeye devam edeceğiz”dedi.

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